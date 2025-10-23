https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/msbden-gazze-gorev-gucu-aciklamasi-tsk-gorev-ustlenme-hazir-1100413212.html

MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması: TSK görev üstlenmeye hazır

MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması: TSK görev üstlenmeye hazır

Sputnik Türkiye

MSB kaynakları Gazze'de kurulacak görev gücüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sivil-asker Koordinasyon Merkezi'nin tesis edileceği belirtilirken, Uluslararası... 23.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-23T12:15+0300

2025-10-23T12:15+0300

2025-10-23T12:25+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

suriye

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

sdg

gazze

eurofighter

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/02/1053401747_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a2c6f070deb6f0a5b4cf6bb8ec4560f8.jpg

Gazze'de kurulacak görev gücü kapsamında Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi'nin tesis edileceğini belirten Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bu yapıya bağlı olarak Uluslararası İstikrar Gücü'nün kurulmasının planlandığı kaydetti. TSK kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.Uluslararası İstikrar Gücü kurulması planlanmakta MSB kaynakları, Gazze'yle ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Gazze’de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Bu kapsamda Gazze görev gücünün kurulmasına yönelik olarak Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi (Civil-Military Coordination Center - CMCC) tesis edilmiştir. Bu yapıya bağlı olarak güvenlik devriyesi, sivil altyapıların korunması, insani yardım, sınır güvenliği, yerel güvenlik güçlerinin eğitim faaliyetlerinin icra edilmesi ve ateşkesin takip edilmesi görevleri tevdi edilen Uluslararası İstikrar Gücü (International Stabilization Force-ISF)'nün kurulması planlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır.Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklarına devam etmektedir. Türkiye ateşkes anlaşmasının 4 garantör ülkesinden biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askerî istişareleri sürdürmektedir.”SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalıSuriye'deki son durumla ilgili soruları da yanıtlayan Bakanlık kaynakları şunları dile getirdi: “Suriye Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. 13 Ağustos 2025 tarihinde ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir.Bununla birlikte SDG terör örgütünün Suriye Ordusuna entegrasyonu kritik öneme sahiptir, bu hususu dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz. Bu kapsamda; SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir. Suriye’nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için büyük öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıdır."Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmekteCumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar’ı ziyareti sırasında gündeme gelen Eurofighter tedariki ile ilgili soruyla ilgili de MSB kaynakları şu açıklamayı yaptı: “Yerli ve Millî savaş uçağımız KAAN’ın teslimatları başlayana kadar, TSK'ya verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak sistemlerin başta müttefiklerimiz olmak üzere ilgili ülkelerden tedarik edilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/netanyahudan-turk-askeri-sorusuna-yanit-guclu-goruslerim-var-1100394824.html

türki̇ye

suriye

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), suriye, türk silahlı kuvvetleri (tsk), sdg, gazze, eurofighter