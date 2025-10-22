https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/netanyahudan-turk-askeri-sorusuna-yanit-guclu-goruslerim-var-1100394824.html
Netanyahu'dan 'Türk askeri' sorusuna yanıt: Güçlü görüşlerim var
Netanyahu’dan 'Türk askeri' sorusuna yanıt: Güçlü görüşlerim var
Netanyahu, Gazze'de Türk güvenlik güçlerinin bulunması fikriyle ilgili bir soruya yanıt verirken, "Bu konuda çok güçlü fikirlerim var. Ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz?" dedi. Detaylar ve Gazze'de son durum...
Netanyahu, Gazze’de Türk güvenlik güçlerinin bulunması fikriyle ilgili bir soruya yanıt verirken, "Bu konuda çok güçlü fikirlerim var. Ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz?" dedi. ABD ve İsrail basınına göre ateşkesi sağlamlaştırmak için ABD Dışişleri Bakanı Rubio da İsrail’e gidiyor.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Amerikan basınına göre ateşkesin gidişatını ‘garantilemek’ için İsrail’deki temaslarını sürdürürken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı İsak Herzog ile bir araya geldi.
JD Vance, Gazze'de varılan ateşkes sürecinin zorlu geçeceğini ancak devam edeceği konusunda iyimser olduğunu ifade etti.
Netanyahu, Türk güvenlik personelinin Gazze'ye gönderilmesi ihtimaline ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine "Bu konuda güçlü görüşlerim var. Bunların ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz? Evet, biliyorsunuz” yanıtını verdi.
Vance: Türkiye yapıcı bir rol üstlenebilir
JD Vance, ise Türkiye’nin "yapıcı bir rol" üstlenebileceğini ancak Washington’un İsrail’in 'yabancı güçler konusunda hiçbir şeyi zorla dayatmayacağını' söyledi.
Vance ayrıca, "Önümüzde çok ama çok zorlu bir görev var: Hamas’ı silahsızlandırmak, Gazze’yi yeniden inşa ederek Gazze halkının hayatını iyileştirmek ve aynı zamanda Hamas’ın İsrail’deki dostlarımıza artık tehdit oluşturmadığından emin olmak" dedi.
ABD’li yetkili: Rubio da İsrail’e gidiyor
İsrail merkezli Times of Israel gazetesinin Çarşamba günü bir ABD yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da 'barış planının uygulanmasına destek vermek amacıyla' 23 Ekim’de iki günlük bir ziyaret için İsrail’e gelecek.
Ziyaretin günün ilerleyen saatlerinde resmen duyurulması bekleniyor.
Yeni cenaze takası, Hamas’tan ihlal uyarısı
İsrail ve Hamas, daha fazla esirin kalıntılarını cenazelerini olarak teslim etti, ancak Hamas, İsrail’in Mısır sınırındaki hayati Refah kapısını yeniden açmayı reddederek Gazze ateşkes anlaşmasının şartlarına uymadığını söyledi.
Salı gecesi, biri asker, biri sivil iiki İsrailli esirin, biri asker, biri sivil cenazeleri İsrail’e teslim edildi. Çarşamba sabahı yapılan kimlik tespitinde cenazelerin 85 yaşındaki Aryeh Zalmanovich ve 38 yaşındaki Astsubay Tamir Adar’a ait olduğu belirlendi.
Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında şu ana kadar toplam 15 İsrailli esirin cenazesini İsrail’e teslim etti, kalan 28 canlı rehine ateşkesin ilk gününde teslim edilmişti.
Tahminen 13 cenazenin daha İsrail’e iade edilmesi bekleniyor. Ancak Hamas, Gazze’deki büyük yıkım ve İsrail ordusunun bazı bölgeleri hala kontrol altında tutmasının, cesetlerin çıkarılmasını zorlaştırdığını belirtiyor.
Gazze’ye yardım akışı ne durumda?
Ateşkesin üzerinden bir haftayı aşkın süre geçmesine karşın Gazze’deki Filistinliler hayatlarında bir değişiklik olmadığını ve İsrail’in yardımları kısıtlamaya devam ettiğini söylüyor.
Şu anda sadece İsrail kontrolündeki iki nokta yardımlar için açık, Refah sınır kapısı ise hala kapalı bulunuyor.
Gazze’de ateşkes anlaşması
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması 10 Ekim’de yürürlüğe girdi.
13 Ekim’de, ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Katar Emiri Al Sani Gazze’deki ateşkesle ilgili bir bildiriye imza attı.
Hamas, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde tutulmakta olan hayatta kalan 20 rehineyi serbest bıraktı.
İsrail de Gazze’den 1718 Filistinli tutukluyu ve uzun hapis cezalarına çarptırılmış 250 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.