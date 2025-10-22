https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/netanyahudan-turk-askeri-sorusuna-yanit-guclu-goruslerim-var-1100394824.html

Netanyahu’dan 'Türk askeri' sorusuna yanıt: Güçlü görüşlerim var

Netanyahu'dan 'Türk askeri' sorusuna yanıt: Güçlü görüşlerim var

Netanyahu, Gazze’de Türk güvenlik güçlerinin bulunması fikriyle ilgili bir soruya yanıt verirken, "Bu konuda çok güçlü fikirlerim var. Ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz?" dedi. Detaylar ve Gazze'de son durum...

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Amerikan basınına göre ateşkesin gidişatını ‘garantilemek’ için İsrail’deki temaslarını sürdürürken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı İsak Herzog ile bir araya geldi.JD Vance, Gazze'de varılan ateşkes sürecinin zorlu geçeceğini ancak devam edeceği konusunda iyimser olduğunu ifade etti.Türk askeri sorusuNetanyahu, Türk güvenlik personelinin Gazze'ye gönderilmesi ihtimaline ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine "Bu konuda güçlü görüşlerim var. Bunların ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz? Evet, biliyorsunuz” yanıtını verdi.Vance: Türkiye yapıcı bir rol üstlenebilirJD Vance, ise Türkiye’nin "yapıcı bir rol" üstlenebileceğini ancak Washington’un İsrail’in 'yabancı güçler konusunda hiçbir şeyi zorla dayatmayacağını' söyledi.Vance ayrıca, "Önümüzde çok ama çok zorlu bir görev var: Hamas’ı silahsızlandırmak, Gazze’yi yeniden inşa ederek Gazze halkının hayatını iyileştirmek ve aynı zamanda Hamas’ın İsrail’deki dostlarımıza artık tehdit oluşturmadığından emin olmak" dedi.ABD’li yetkili: Rubio da İsrail’e gidiyorİsrail merkezli Times of Israel gazetesinin Çarşamba günü bir ABD yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da 'barış planının uygulanmasına destek vermek amacıyla' 23 Ekim’de iki günlük bir ziyaret için İsrail’e gelecek.Ziyaretin günün ilerleyen saatlerinde resmen duyurulması bekleniyor.Yeni cenaze takası, Hamas’tan ihlal uyarısıİsrail ve Hamas, daha fazla esirin kalıntılarını cenazelerini olarak teslim etti, ancak Hamas, İsrail’in Mısır sınırındaki hayati Refah kapısını yeniden açmayı reddederek Gazze ateşkes anlaşmasının şartlarına uymadığını söyledi.Salı gecesi, biri asker, biri sivil iiki İsrailli esirin, biri asker, biri sivil cenazeleri İsrail’e teslim edildi. Çarşamba sabahı yapılan kimlik tespitinde cenazelerin 85 yaşındaki Aryeh Zalmanovich ve 38 yaşındaki Astsubay Tamir Adar’a ait olduğu belirlendi.Tahminen 13 cenazenin daha İsrail’e iade edilmesi bekleniyor. Ancak Hamas, Gazze’deki büyük yıkım ve İsrail ordusunun bazı bölgeleri hala kontrol altında tutmasının, cesetlerin çıkarılmasını zorlaştırdığını belirtiyor.Gazze’ye yardım akışı ne durumda?Ateşkesin üzerinden bir haftayı aşkın süre geçmesine karşın Gazze’deki Filistinliler hayatlarında bir değişiklik olmadığını ve İsrail’in yardımları kısıtlamaya devam ettiğini söylüyor.Şu anda sadece İsrail kontrolündeki iki nokta yardımlar için açık, Refah sınır kapısı ise hala kapalı bulunuyor.Gazze’de ateşkes anlaşması

