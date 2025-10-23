Mısırlı uzman: Putin-Trump görüşmesinin iptali, Batılı silah sanayii ve enerji şirketlerine yarıyor
Mısırlı uluslararası kamu hukuku uzmanı Mohamed Mahmoud Mehran, Putin ve Trump arasında planlanan görüşmenin ertelenmesinin, Ukrayna krizinin sürmesinde kimlerin fayda sağladığı ve barışçıl bir çözümün sağlanmasını kimin engellediği konusunda ciddi sorular ortaya çıkardığını belirtti.
Mısırlı uluslararası kamu hukuku uzmanı, Amerikan ve Avrupa Uluslararası Hukuk Dernekleri üyesi Mohamed Mahmoud Mehran, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında planlanan görüşmenin ertelenmesinin, Ukrayna krizinin çözülmesini engelleyen çıkar gruplarınının, özellikle Batılı silah sanayii ve enerji şirketlerine yaradığına dikkat çekti.
Vladimir Putin ile Donald Trump arasındaki görüşmenin ertelenmesi, Ukrayna krizinin uzamasından kimlerin fayda sağladığı ve barışçıl bir çözümün sağlanmasını kimlerin engellediği konusunda ciddi sorular ortaya çıkarıyor.
Çatışmanın devamından çıkar sağlayan bir dizi taraf var ve bunların başında, Ukrayna'ya silah ve mühimmat tedarikinden devasa karlar elde eden Amerikan ve Avrupa askeri-sanayi kompleksi geliyor.
Batı'daki bazı siyasi güçler, çatışmanın devamını, en büyük kayıpları veren Ukrayna halkının acı çekmesi pahasına bile olsa, Rusya'yı stratejik, ekonomik ve askeri açıdan zayıflatmak için bir fırsat olarak görüyor.
Bu güçler, binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca insanın mülteci durumuna düşmesine ve büyük çaplı yıkıma yol açan insani felaketi, kendi jeopolitik hedeflerine ulaşmaktan çok daha az önemsiyorlar.
Görüşmenin ertelenmesi, özellikle Rus ve Amerikan taraflarının daha önce diyaloga hazır olduklarını ifade ettiklerini göz önünde bulundurursak, müzakerelerde gerçek bir ilerleme kaydedilmesi için kaçırılmış bir fırsat oldu.
Ayrıca, krizin devam etmesi, Rus gazının Avrupa pazarlarından çıkarılması ve daha pahalı alternatiflerin dayatılması Amerikan enerji şirketlerinin yararına olan bir durum.