Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Mısırlı uzman: ABD yaptırımları Rusya'nın petrol ihracatının azalmasına ve fiyatların yükselmesine neden olabilir
Mısırlı uzman: ABD yaptırımları Rusya'nın petrol ihracatının azalmasına ve fiyatların yükselmesine neden olabilir
Mısırlı uzman Hani Abu Al-Fotouh, ABD’nin son yaptırımlarının Rusya'nın petrol ihracatını azaltabileceğini, bunun da küresel arz üzerinde baskı oluşturarak... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
Mısırlı ekonomist Hani Abu Al-Fotouh, Sputnik'e verdiği demeçte, ABD’nin Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi olan ‘Rosneft’ ve ‘Lukoil’in, yanı sıra birçok bağlı şirketi hedef aldığı son yaptırımlarının Rusya'nın petrol ihracatını azaltabileceğini, bunun da küresel arz üzerinde baskı oluşturarak fiyatların yükselmesine neden olabileceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Mısırlı uzman: ABD yaptırımları Rusya'nın petrol ihracatının azalmasına ve fiyatların yükselmesine neden olabilir

Mısırlı uzman Hani Abu Al-Fotouh, ABD’nin son yaptırımlarının Rusya'nın petrol ihracatını azaltabileceğini, bunun da küresel arz üzerinde baskı oluşturarak fiyatların yükselmesine yol açabileceğini belirtti.
Mısırlı ekonomist Hani Abu Al-Fotouh, Sputnik'e verdiği demeçte, ABD’nin Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi olan ‘Rosneft’ ve ‘Lukoil’in, yanı sıra birçok bağlı şirketi hedef aldığı son yaptırımlarının Rusya'nın petrol ihracatını azaltabileceğini, bunun da küresel arz üzerinde baskı oluşturarak fiyatların yükselmesine neden olabileceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Bu sefer yaptırımlar iki büyük şirketi, Rosneft ve Lukoil'i ve bunların çok sayıda yan kuruluşunu etkiledi. Aynı zamanda ABD Senatosu, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya 90 günde bir düzenli olarak devredilmesini öngören girişimi de desteklemeye başladı.
Bu yaptırımlar Rusya'nın petrol ihracatını azaltabilir, bu da küresel arz üzerinde baskı oluşturarak fiyatların yükselmesine neden olabilir. Son zamanlarda petrol varil fiyatı 60 dolar civarındayken, şu anki durumun değişmesiyle, fiyatların 75 dolara kadar çıkması bekleniyor.
Eğer yakıt fiyatları artarsa, bu durumun etkileri geniş bir alanda hissedilecek. Ulaşım ve üretim maliyetleri yükselecek, bu da ürün fiyatlarını artıracak. Öncelikle düşük gelirli Amerikan aileleri ve karları baskı altında kalacak taşımacılık ve üretim sektörlerindeki şirketler etkilenecek. Bankalar bile finansman konusunda zorluklarla karşılaşabilir.
Amerikan hükümetinin, bu gelişmeler ışığında sübvansiyon politikalarını gözden geçirmesi ve muhtemelen vergi sistemini yeniden şekillendirmesi gerekebilir.
DÜNYA
ABD'den Rusya'nın büyük 2 petrol şirketine yaptırım
00:11
