https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/misirli-uzman-abd-yaptirimlari-rusyanin-petrol-ihracatinin-azalmasina-ve-fiyatlarin-yukselmesine-1100424792.html
Mısırlı uzman: ABD yaptırımları Rusya'nın petrol ihracatının azalmasına ve fiyatların yükselmesine neden olabilir
Mısırlı uzman: ABD yaptırımları Rusya'nın petrol ihracatının azalmasına ve fiyatların yükselmesine neden olabilir
Sputnik Türkiye
Mısırlı uzman Hani Abu Al-Fotouh, ABD’nin son yaptırımlarının Rusya'nın petrol ihracatını azaltabileceğini, bunun da küresel arz üzerinde baskı oluşturarak... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T17:31+0300
2025-10-23T17:31+0300
2025-10-23T17:29+0300
dünya
abd
rusya
yaptırım
ukrayna
lukoil
rosneft
petrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101332/99/1013329918_0:109:2048:1261_1920x0_80_0_0_e29606a5ad7ba2c4a4d31e86654bbe5a.jpg
Mısırlı ekonomist Hani Abu Al-Fotouh, Sputnik'e verdiği demeçte, ABD’nin Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi olan ‘Rosneft’ ve ‘Lukoil’in, yanı sıra birçok bağlı şirketi hedef aldığı son yaptırımlarının Rusya'nın petrol ihracatını azaltabileceğini, bunun da küresel arz üzerinde baskı oluşturarak fiyatların yükselmesine neden olabileceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/abdden-rusyanin-buyuk-2-petrol-sirketine-yaptirim-1100403189.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101332/99/1013329918_111:0:1938:1370_1920x0_80_0_0_5855d98ccb2fbf402fb7b06257468cf6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, rusya, yaptırım, ukrayna, lukoil, rosneft, petrol
abd, rusya, yaptırım, ukrayna, lukoil, rosneft, petrol
Mısırlı uzman: ABD yaptırımları Rusya'nın petrol ihracatının azalmasına ve fiyatların yükselmesine neden olabilir
Mısırlı uzman Hani Abu Al-Fotouh, ABD’nin son yaptırımlarının Rusya'nın petrol ihracatını azaltabileceğini, bunun da küresel arz üzerinde baskı oluşturarak fiyatların yükselmesine yol açabileceğini belirtti.
Mısırlı ekonomist Hani Abu Al-Fotouh, Sputnik'e verdiği demeçte, ABD’nin Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi olan ‘Rosneft’ ve ‘Lukoil’in, yanı sıra birçok bağlı şirketi hedef aldığı son yaptırımlarının Rusya'nın petrol ihracatını azaltabileceğini, bunun da küresel arz üzerinde baskı oluşturarak fiyatların yükselmesine neden olabileceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Bu sefer yaptırımlar iki büyük şirketi, Rosneft ve Lukoil'i ve bunların çok sayıda yan kuruluşunu etkiledi. Aynı zamanda ABD Senatosu, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya 90 günde bir düzenli olarak devredilmesini öngören girişimi de desteklemeye başladı.
Bu yaptırımlar Rusya'nın petrol ihracatını azaltabilir, bu da küresel arz üzerinde baskı oluşturarak fiyatların yükselmesine neden olabilir. Son zamanlarda petrol varil fiyatı 60 dolar civarındayken, şu anki durumun değişmesiyle, fiyatların 75 dolara kadar çıkması bekleniyor.
Eğer yakıt fiyatları artarsa, bu durumun etkileri geniş bir alanda hissedilecek. Ulaşım ve üretim maliyetleri yükselecek, bu da ürün fiyatlarını artıracak. Öncelikle düşük gelirli Amerikan aileleri ve karları baskı altında kalacak taşımacılık ve üretim sektörlerindeki şirketler etkilenecek. Bankalar bile finansman konusunda zorluklarla karşılaşabilir.
Amerikan hükümetinin, bu gelişmeler ışığında sübvansiyon politikalarını gözden geçirmesi ve muhtemelen vergi sistemini yeniden şekillendirmesi gerekebilir.