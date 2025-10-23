https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/misirli-uzman-abd-yaptirimlari-rusyanin-petrol-ihracatinin-azalmasina-ve-fiyatlarin-yukselmesine-1100424792.html

Mısırlı uzman: ABD yaptırımları Rusya'nın petrol ihracatının azalmasına ve fiyatların yükselmesine neden olabilir

Mısırlı uzman Hani Abu Al-Fotouh, ABD’nin son yaptırımlarının Rusya'nın petrol ihracatını azaltabileceğini, bunun da küresel arz üzerinde baskı oluşturarak... 23.10.2025, Sputnik Türkiye

Mısırlı ekonomist Hani Abu Al-Fotouh, Sputnik'e verdiği demeçte, ABD’nin Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi olan ‘Rosneft’ ve ‘Lukoil’in, yanı sıra birçok bağlı şirketi hedef aldığı son yaptırımlarının Rusya'nın petrol ihracatını azaltabileceğini, bunun da küresel arz üzerinde baskı oluşturarak fiyatların yükselmesine neden olabileceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

