Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e... 23.10.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ekim ayı faiz oranı kararını açıkladı.Faiz kararı ne oldu? Faiz arttı mı azaldı mı?Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi 40.5'ten yüzde 39.5'e düşürdü.Eylül'de faiz indirimi gelmiştiMerkez Bankası geçtiğimiz ay faizi 250 baz puan indirerek yüzde 40.5'e çekmişti.2025 yılı faiz oranlarıMerkez Bankası faiz oranı kararları 2025:Merkez Bankası: Enflasyonun ana eğilimi eylül ayında yükselmiştirMerkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

