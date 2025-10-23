Türkiye
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

14:01 23.10.2025 (güncellendi: 14:35 23.10.2025)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çekti
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ekim ayı faiz oranı kararını açıkladı.

Faiz kararı ne oldu? Faiz arttı mı azaldı mı?

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi 40.5'ten yüzde 39.5'e düşürdü.

Eylül'de faiz indirimi gelmişti

Merkez Bankası geçtiğimiz ay faizi 250 baz puan indirerek yüzde 40.5'e çekmişti.

2025 yılı faiz oranları

Merkez Bankası faiz oranı kararları 2025:
1.
Ocak 2025: Politika faizi yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirildi.
2.
Mart 2025: Politika faizi yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirildi.
3.
Nisan 2025: Politika faizi yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltildi.
4.
Haziran 2025: Politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit tutuldu.
5.
Temmuz 2025: Toplantı yapıldı, oran sabit bırakıldı (detay açıklanmadı).
6.
Eylül 2025: Politika faizi yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirildi.
7.
Ekim 2025: Politika faizi 40.5'ten yüzde 39.5'e düşürüldü.

Merkez Bankası: Enflasyonun ana eğilimi eylül ayında yükselmiştir

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirmiştir.
Enflasyonun ana eğilimi eylül ayında yükselmiştir. Son döneme ait veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir. Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir.
Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.
