Lionel Messi, yeni sözleşme imzaladı: Yıldız isim 41 yaşına kadar futbol oynayacak

Lionel Messi, yeni sözleşme imzaladı: Yıldız isim 41 yaşına kadar futbol oynayacak

Inter Miami, sekiz kez Ballon d'Or kazanan ve Dünya Kupası şampiyonu Leo Messi'yle sözleşmesini 2028 MLS sezonu sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Inter Miami CF, Lionel Messi'yle 2028 yılına kadar yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.Messi açıklamasında, “Burada kalmaktan ve bu projeye devam etmekten gerçekten mutluyum. Bir hayal olarak başlayan bu proje, artık güzel bir gerçeğe dönüştü. Miami’ye geldiğimden beri çok mutluyum ve burada devam edeceğim için gerçekten sevinçliyim. Yeni evimiz Miami Freedom Park’ın tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz. Taraftarlarımızla birlikte orada oynamak, bizim için çok özel olacak” dedi.Yeni sözleşmeyle birlikte, Rosario doğumlu 38 yaşındaki Messi’nin 41 yaşına kadar Inter Miami forması giymeye devam edeceği açıklandı.

