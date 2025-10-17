https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/lionel-messi-gelecek-vaat-eden-10-genc-yetenegi-acikladi-1100251846.html

Lionel Messi, gelecek vaat eden 10 genç yeteneği açıkladı

Sputnik Türkiye

Lionel Messi, 'Messi+10: Sezon 2' kampanyası kapsamında en gelecek vaat eden 10 genç futbolcuyu açıkladı. Arjantinli yıldızın seçimleri bazı sürprizleri de... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 10 gelecek vaat eden genç futbolcuyu açıkladı.Messi+10: Sezon 2 kampanyası kapsamında listede, Real Madrid altyapısından yetişmiş Arjantinli Nico Paz (Como 1907), Chelsea’nin genç Ekvadorlu yıldızı Kendry Paez (Strasbourg) ve Premier League tarihinin dördüncü en genç golcüsü Rio Ngumoha (Liverpool) yer aldı. Ayrıca, Ligue 1’den Mohamed Kader Meite (Stade Rennais) ve Barcelona'dan vizyonu ve liderliğiyle tanınan orta saha oyuncusu Clara Serrajordi de listede bulunuyor.Listede ayrıca yaratıcı Alman kanat oyuncusu Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion), çok yönlü hücumcu Mika Godts (Ajax), teknik Brezilyalı genç orta saha Andrey Santos (Chelsea), Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında forma giyen en genç oyuncu Lily Yohannes (OL Lyon) ve Portekiz tarihinin en genç profesyonel futbolcusu Rodrigo Mora (FC Porto) yer aldı.

