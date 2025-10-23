https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/korku-evinde-elektrosok-iddiasiyla-ilgili-sorusturmada-yeni-gelisme-calisanin-ifadesi-ortaya-cikti-1100411710.html
Korku evinde elektroşok iddiasıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme: Çalışanın ifadesi ortaya çıktı
Taksim'de korku evinde bir müşterinin darp edildiği ve elektroşok cihazı kullanıldığı iddiasıyla başlayan soruşturmada çalışanın ifadesi ortaya çıktı. Çalışan kendini 'konsepti anlattım kabul ettiler' diyerek savundu.
Taksim'de arkadaşlarıyla gittiği korku evinde darp edildiği ve elektro şok uygulandığı iddiasıyla polise başvuran Melike G.nin şikayetiyle başlayan soruşturmada gözaltına alınan çalışanın ifadesi ortaya çıktı. Korku evi çalışanı, 'Konsepti anlattım kabul ettiler sonra gidip şikayetçi oldular' diyerek savundu.
Korku evinden çıkıp polise gitti
Arkadaşlarıyla eğlenmek için Taksim'deki bir korku evine giden Melike G. iddiaya göre, korku evi çalışanı tarafından saçından ve boynundan tutularak yere yatırıldı. Yerde de çenesini, boynunu ve ensesini sıkan çalışan daha sonra kadına iddiaya göre elindeki cihazla elektroşok uyguladı. Sabah'ın haberine göre, seansın ardından işletmeden çıkan Melike G., hastaneye giderek darp raporu aldı. Kendisine temas edilmesini istemediği halde dokunularak darbedildiğini ve elektroşok uygulandığını ifade eden Melike G. işletmeden ve çalışandan şikayetçi oldu. Melike G.'nin ifadesi ve güvenlik kamera görüntüleri doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, korku evindeki çalışan Baran T.'yi gözaltına aldı.
Kasten yaralama suçundan gözaltına alındı
Emniyetteki ifadesinde, işletmeye gelen müşterilere odaya girmeden önce temas yapılacağına dair bilgi verdiklerini söyleyen Baran T. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı.İşlemleri tamamlanan Baran T., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı işletmeyi mühürledi.
Neden şikayetçi oldular anlamadım
Şüpheli beyanında; "Konsepti anlattım kabul ettiler. Sonra gidip şikayetçi olmuşlar bende anlam veremedim" dediği öne sürüldü.