https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/taksimde-kabus-gibi-gece-korku-evi-calisani-darbedip-elektrosok-uyguladi-1100386577.html

Taksim’de kabus gibi gece: Korku evi çalışanı darbedip elektroşok uyguladı

İstanbul Taksim’de bir korku evinde eğlenmek isteyen 24 yaşındaki Melike G., temas edilmemesini istemesine rağmen çalışan tarafından darbedilip elektroşok... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-22T13:30+0300

2025-10-22T13:30+0300

2025-10-22T13:30+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100386629_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9d5b6d31eb66c45f1e8a9610e50bfe09.jpg

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim semtinde, 24 yaşındaki Melike G., 6 arkadaşıyla birlikte bir korku evine gitti. Eğlenmek amacıyla girilen mekânda korku dolu dakikalar yaşandı.Kadın, “temas olmadan korku” talebine rağmen, çalışan tarafından fiziksel saldırıya uğradı ve elektroşok cihazıyla çarpıldı.Temas olmaması i̇stendi, saldırıya uğradıSabah'ın haberine göre olay, 19 Ekim Pazar günü saat 23.30 sıralarında Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’ndeki bir korku evinde meydana geldi. İddiaya göre, Melike G. ve arkadaşları, seansa başlamadan önce çalışanlara “temas istemediklerini” söyledi. Ancak çalışanlardan biri olan Baran T. (18), seans sırasında Melike G.’nin odasına girdi.Genç kadın odaya girdikten kısa süre sonra, çalışan saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı. Ardından çenesini, boynunu ve ensesini sıkarak, elindeki cihazla elektroşok uyguladı.Kadın darp raporu aldı, şikayetçi olduŞok edici olay sonrası dışarı çıkan Melike G., hastaneye giderek darp raporu aldı.Genç kadın, yaşadığı travmanın ardından polise gidip çalışan ve işletmeden şikayetçi oldu.Şikayet üzerine harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheli Baran T.’yi gözaltına aldı.Emniyetteki ifadesinde, işletmeye gelen müşterilere odaya girmeden önce temas yapılacağına dair bilgi verdiklerini söyleyen Baran T. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan Baran T., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Diğer yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı işletmeyi mühürledi.

2025

