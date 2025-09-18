Türkiye
Venezüella ordusu, Karayip Denizi'nde askeri tatbikat düzenleyecek
Venezüella Savunma Bakanı Lopez, devlet televizyonu VTV'deki açıklamasında, Karayip Denizi'ndeki söz konusu tatbikatın 3 gün süreceğini ve 2 bin 500'den fazla askerin katılımıyla gerçekleşeceğini belirtti.ABD donanması bölgede​​​​​​​Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta, Karayipler bölgesinde Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan ABD donanmasına ait deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla yapılacak olan Egemen Karayip 200 tatbikatına, farklı sınıflardan "12 adet Bolivarcı Donanma gemisi, 22 hava aracı, özel kuvvetler, istihbarat birimleri, denizaltı ve dronların" katılacağını dile getiren Lopez, Karayip Denizi'nde olası silahlı çatışma ihtimaline karşı "askeri önlemlerin iki katına çıkarılacağını" söyledi.Lopez, ABD ile Karayipler bölgesinde yaşanan gerilime değinerek, "Bu özel dönemde, çabalarımızı ikiye katlamalıyız, operasyonel hazırlığımızı arttırmalıyız, denizde silahlı bir çatışma senaryosuna karşı hazır olmalıyız. Ve biz bunu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Uyuşturucu yüklü olduğu iddia edilen botun vurulmasıVenezüella İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello da başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında, ABD'ye eleştirilerde bulundu.Cabello, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Venezüella'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir botu uluslararası sularda vurdukları' açıklamasına cevap verdi.ABD'nin bir balıkçı teknesine "yasa dışı" ve "düşmanca" müdahale ettiğini savunan Cabello, bu durumu Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) taşıyacaklarını söyledi.Cabello, ABD'nin "orantısız" ve "egemenlik ihlali" anlamına gelen saldırılar yaptığını öne sürerek, "Bahsettikleri 3 tekneyle ilgili kimse bir şey bilmiyor. Çünkü uyuşturucu taşıdıklarını söylüyorlar ama uyuşturucuyu kim gördü? Fentanil taşıdıklarını söylüyorlar, Venezüella'dan fentanil mi? İnanması güç, inanması çok güç?" dedi.ABD Başkanı Trump, 'Venezüella'dan ayrılan uyuşturucu yüklü bir bottaki 3 kişiyi uluslararası sularda öldürdüklerini' duyurmuştu.
10:14 18.09.2025
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
© Sputnik / Aleksandr Kryajev
Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Karayip Denizi'ndeki ülkeye ait Orchila Adası'nda "Egemen Karayip 200" (Caribe Soberono 200) askeri tatbikatın düzenleneceğini duyurdu. ABD, 28 Ağustos'ta bölgeye bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunu göndermişti.
Venezüella Savunma Bakanı Lopez, devlet televizyonu VTV'deki açıklamasında, Karayip Denizi'ndeki söz konusu tatbikatın 3 gün süreceğini ve 2 bin 500'den fazla askerin katılımıyla gerçekleşeceğini belirtti.

ABD donanması bölgede

​​​​​​​Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta, Karayipler bölgesinde Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan ABD donanmasına ait deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla yapılacak olan Egemen Karayip 200 tatbikatına, farklı sınıflardan "12 adet Bolivarcı Donanma gemisi, 22 hava aracı, özel kuvvetler, istihbarat birimleri, denizaltı ve dronların" katılacağını dile getiren Lopez, Karayip Denizi'nde olası silahlı çatışma ihtimaline karşı "askeri önlemlerin iki katına çıkarılacağını" söyledi.
Lopez, ABD ile Karayipler bölgesinde yaşanan gerilime değinerek, "Bu özel dönemde, çabalarımızı ikiye katlamalıyız, operasyonel hazırlığımızı arttırmalıyız, denizde silahlı bir çatışma senaryosuna karşı hazır olmalıyız. Ve biz bunu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu yüklü olduğu iddia edilen botun vurulması

Venezüella İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello da başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında, ABD'ye eleştirilerde bulundu.
Cabello, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Venezüella'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir botu uluslararası sularda vurdukları' açıklamasına cevap verdi.
ABD'nin bir balıkçı teknesine "yasa dışı" ve "düşmanca" müdahale ettiğini savunan Cabello, bu durumu Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) taşıyacaklarını söyledi.
Cabello, ABD'nin "orantısız" ve "egemenlik ihlali" anlamına gelen saldırılar yaptığını öne sürerek, "Bahsettikleri 3 tekneyle ilgili kimse bir şey bilmiyor. Çünkü uyuşturucu taşıdıklarını söylüyorlar ama uyuşturucuyu kim gördü? Fentanil taşıdıklarını söylüyorlar, Venezüella'dan fentanil mi? İnanması güç, inanması çok güç?" dedi.
ABD Başkanı Trump, 'Venezüella'dan ayrılan uyuşturucu yüklü bir bottaki 3 kişiyi uluslararası sularda öldürdüklerini' duyurmuştu.
