Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine girdi
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un cezaevine girdiği iddia edildi. İddialara ilişkin ailenin avukatı Halil İbrahim Ateş açıklama yaptı.Kısa süreli tutuklu kaldıAteş, paylaşımında Tatlıtuğ'un bir süre önce sözlü bir tartışma yaşadığını ve karşı tarafın şikayeti üzerine adli sürecin başladığını dile getirdi."Müvekkilimiz, bu süreçte kendisine yapılan tebligatları takip edememesi nedeniyle yasal itiraz sürelerini kaçırmıştır." ifadelerini kullanan Ateş, "Bu nedenle kanuni itiraz haklarını kullanamayan müvekkilimiz usul hükümleri gereğince kısa süreli bir tutukluluk yaşamış ancak sonrasında serbest bırakılmıştır." dedi.
Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine girdi
