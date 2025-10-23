https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/kivanc-tatlitugun-kardesi-melisa-dilara-tatlitug-cezaevine-girdi-1100406107.html

Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine girdi

Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine girdi

Sputnik Türkiye

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un cezaevine girdiği iddiası üzerine ailenin avukatı açıklama yaptı. Tatlıtuğ'un kanuni itiraz... 23.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-23T07:04+0300

2025-10-23T07:04+0300

2025-10-23T07:04+0300

yaşam

kıvanç tatlıtuğ

hapis

avukat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/14/1065972784_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_15c9322f5baf0ca775e2d6dcbcc2194d.jpg

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un cezaevine girdiği iddia edildi. İddialara ilişkin ailenin avukatı Halil İbrahim Ateş açıklama yaptı.Kısa süreli tutuklu kaldıAteş, paylaşımında Tatlıtuğ'un bir süre önce sözlü bir tartışma yaşadığını ve karşı tarafın şikayeti üzerine adli sürecin başladığını dile getirdi."Müvekkilimiz, bu süreçte kendisine yapılan tebligatları takip edememesi nedeniyle yasal itiraz sürelerini kaçırmıştır." ifadelerini kullanan Ateş, "Bu nedenle kanuni itiraz haklarını kullanamayan müvekkilimiz usul hükümleri gereğince kısa süreli bir tutukluluk yaşamış ancak sonrasında serbest bırakılmıştır." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/oyuncu-irem-helvacioglu-trafik-kazasi-gecirdi-1100401323.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kıvanç tatlıtuğ’un kardeşi melisa dilara tatlıtuğ cezaevine girdi