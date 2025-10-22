Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/oyuncu-irem-helvacioglu-trafik-kazasi-gecirdi-1100401323.html
Oyuncu İrem Helvacıoğlu trafik kazası geçirdi
Oyuncu İrem Helvacıoğlu trafik kazası geçirdi
Sputnik Türkiye
İstanbul Kadıköy’de meydana gelen trafik kazasında oyuncu İrem Helvacıoğlu'yla iki sürücü yaralandı. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T21:57+0300
2025-10-22T21:57+0300
türki̇ye
i̇rem helvacıoğlu
türkiye
anadolu cumhuriyet başsavcılığı
kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
trafik kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100401151_0:62:677:443_1920x0_80_0_0_a1b5e81aef2963b64dd389f907f0dc16.jpg
Kadıköy’de Bağdat Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı.Edinilen bilgiye göre, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlardan biri kaldırıma savrularak, o sırada eşi ve yenidoğan bebeğiyle yürüyen İrem Helvacıoğlu’na çarptı.Kazada Helvacıoğlu'yla iki sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Helvacıoğlu’nun ve diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.Savcılığın talimatıyla kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/oyuncu-irem-helvacioglu-denizde-uzerime-cocuk-dustu-felc-oldugumu-dusundum-parmaklarimda-elektrik-1098584035.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100401151_0:231:677:739_1920x0_80_0_0_8ae75f54ba269b7724dacaa9efd4f152.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇rem helvacıoğlu, türkiye, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası
i̇rem helvacıoğlu, türkiye, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası

Oyuncu İrem Helvacıoğlu trafik kazası geçirdi

21:57 22.10.2025
© Fotoğraf : İrem Helvacıoğlu instagramİrem Helvacıoğlu
İrem Helvacıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
© Fotoğraf : İrem Helvacıoğlu instagram
Abone ol
İstanbul Kadıköy’de meydana gelen trafik kazasında oyuncu İrem Helvacıoğlu'yla iki sürücü yaralandı. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Kadıköy’de Bağdat Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı.
Edinilen bilgiye göre, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlardan biri kaldırıma savrularak, o sırada eşi ve yenidoğan bebeğiyle yürüyen İrem Helvacıoğlu’na çarptı.
Kazada Helvacıoğlu'yla iki sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Helvacıoğlu’nun ve diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.
Savcılığın talimatıyla kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
İrem Helvacıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
YAŞAM
Oyuncu İrem Helvacıoğlu: Denizde üzerime çocuk düştü, felç olduğumu düşündüm, parmaklarımda elektrik çarpmaları vardı
14 Ağustos, 09:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала