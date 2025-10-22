https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/oyuncu-irem-helvacioglu-trafik-kazasi-gecirdi-1100401323.html

Oyuncu İrem Helvacıoğlu trafik kazası geçirdi

Oyuncu İrem Helvacıoğlu trafik kazası geçirdi

İstanbul Kadıköy’de meydana gelen trafik kazasında oyuncu İrem Helvacıoğlu'yla iki sürücü yaralandı. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

Kadıköy’de Bağdat Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı.Edinilen bilgiye göre, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlardan biri kaldırıma savrularak, o sırada eşi ve yenidoğan bebeğiyle yürüyen İrem Helvacıoğlu’na çarptı.Kazada Helvacıoğlu'yla iki sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Helvacıoğlu’nun ve diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.Savcılığın talimatıyla kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

