https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/oyuncu-irem-helvacioglu-denizde-uzerime-cocuk-dustu-felc-oldugumu-dusundum-parmaklarimda-elektrik-1098584035.html
Oyuncu İrem Helvacıoğlu: Denizde üzerime çocuk düştü, felç olduğumu düşündüm, parmaklarımda elektrik çarpmaları vardı
Oyuncu İrem Helvacıoğlu: Denizde üzerime çocuk düştü, felç olduğumu düşündüm, parmaklarımda elektrik çarpmaları vardı
Sputnik Türkiye
7 aylık hamile olan oyuncu İrem Helvacıoğlu, denizde geçirdiği kazada hem kendisi hem de 2 ay sonra dünyaya gelecek olan kızının büyük bir tehlike atlattığını... 14.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-14T09:32+0300
2025-08-14T09:32+0300
2025-08-14T09:32+0300
yaşam
i̇rem helvacıoğlu
kaza
felç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098583880_0:14:375:225_1920x0_80_0_0_279ebf84c5f0a421714db17de32ae2b7.png
7 aylık hamile olan oyuncu İrem Helvacıoğlu, tatilde kaza geçirdi. Tatildeyken denizde bir kaza atlattığını anlatan Helvacıoğlu olayı şöyle özetledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/zayiflattigi-iddia-edilen-gida-takviyesinden-cikti-ani-olumlere-kalp-krizi-ve-felclere-neden-1098279584.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098583880_0:0:375:281_1920x0_80_0_0_5b6d3f39cb564e8c272185f124aa4feb.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇rem helvacıoğlu
Oyuncu İrem Helvacıoğlu: Denizde üzerime çocuk düştü, felç olduğumu düşündüm, parmaklarımda elektrik çarpmaları vardı
7 aylık hamile olan oyuncu İrem Helvacıoğlu, denizde geçirdiği kazada hem kendisi hem de 2 ay sonra dünyaya gelecek olan kızının büyük bir tehlike atlattığını açıkladı.
7 aylık hamile olan oyuncu İrem Helvacıoğlu, tatilde kaza geçirdi.
Tatildeyken denizde bir kaza atlattığını anlatan Helvacıoğlu olayı şöyle özetledi:
"Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. İki çocuk da o anda dubaya çıkıyordu. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk çıkarken elimi merdivene koydum. Derken çocuk, sanıyorum akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Denizde olduğumuz için bebek etkilenmedi. Çıktığımda felç kaldığımı sandım. Bir gün sonra İstanbul'a geldik. Boynumdaki diskin sinire çarptığını, elimdeki çarpmaların sebebinin bu olduğunu ve boynumda fıtığa sebep olduğunu öğrendik. Ayaklarımın yere değmiyor oluşu, bu süreci bu kadar ucuz atlatmamı sağlamış."