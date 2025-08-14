Türkiye
Oyuncu İrem Helvacıoğlu: Denizde üzerime çocuk düştü, felç olduğumu düşündüm, parmaklarımda elektrik çarpmaları vardı
7 aylık hamile olan oyuncu İrem Helvacıoğlu, denizde geçirdiği kazada hem kendisi hem de 2 ay sonra dünyaya gelecek olan kızının büyük bir tehlike atlattığını... 14.08.2025
7 aylık hamile olan oyuncu İrem Helvacıoğlu, tatilde kaza geçirdi. Tatildeyken denizde bir kaza atlattığını anlatan Helvacıoğlu olayı şöyle özetledi:
Oyuncu İrem Helvacıoğlu: Denizde üzerime çocuk düştü, felç olduğumu düşündüm, parmaklarımda elektrik çarpmaları vardı

09:32 14.08.2025
7 aylık hamile olan oyuncu İrem Helvacıoğlu, denizde geçirdiği kazada hem kendisi hem de 2 ay sonra dünyaya gelecek olan kızının büyük bir tehlike atlattığını açıkladı.
7 aylık hamile olan oyuncu İrem Helvacıoğlu, tatilde kaza geçirdi.
Tatildeyken denizde bir kaza atlattığını anlatan Helvacıoğlu olayı şöyle özetledi:
"Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. İki çocuk da o anda dubaya çıkıyordu. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk çıkarken elimi merdivene koydum. Derken çocuk, sanıyorum akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Denizde olduğumuz için bebek etkilenmedi. Çıktığımda felç kaldığımı sandım. Bir gün sonra İstanbul'a geldik. Boynumdaki diskin sinire çarptığını, elimdeki çarpmaların sebebinin bu olduğunu ve boynumda fıtığa sebep olduğunu öğrendik. Ayaklarımın yere değmiyor oluşu, bu süreci bu kadar ucuz atlatmamı sağlamış."
