Donald Trump'tan ahşap ürünlerine yeni vergi: En büyük zararı Kanada görecek

ABD Başkanı Donald Trump, ithal ahşap ürünlere yüzde 10 ila 50 arasında değişen yeni vergiler getirdi. Kararın, hem Kanada ekonomisini hem de Amerikan inşaat... 09.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-09T17:25+0300

2025-10-09T17:25+0300

2025-10-09T17:25+0300

ekonomi̇

abd

donald trump

çin

vietnam

kanada

avrupa

kerestecilik

konut

vergi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100062198_0:39:1078:645_1920x0_80_0_0_83d3f6640925c329d7ca5c0f1470e063.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek kapsamlı gümrük vergilerini açıkladı. Yumuşak keresteye yüzde 10, mutfak dolapları ve banyo mobilyalarına ise yüzde 25 vergi getirildi. Yeni yılda bu oranların yüzde 50’ye kadar çıkacağı bildirildi. Trump yönetimi, kararın 'Amerikan ekonomisini ve yerli üreticiyi korumayı' amaçladığını öne sürdü. Ancak ekonomistler, adımın inşaat maliyetlerini artıracağını ve konut fiyatlarını yukarı çekeceğini belirtiyor.En fazla etkilenecek ülke Kanada Yeni vergilerden en büyük darbeyi Kanada alacak. ABD’nin en büyük kereste tedarikçisi olan Kanada, halihazırda yüzde 35’in üzerinde gümrük vergisi uygulanan ürünlerini şimdi daha da yüksek oranlarla satmak zorunda kalacak. Uzmanlara göre, kereste fiyatlarındaki artış konut maliyetlerini doğrudan etkileyecek. ABD’deki inşaat şirketleri, artan vergilerin ardından daha ucuz malzeme arayışına girebilir. Mobilya sektörü de benzer bir baskı altında. Ticaret gerilimi küreselleşiyor Trump’ın yeni vergileri yalnızca Kanada’yı değil, Çin, Vietnam ve Avrupa ülkelerini de etkileyecek. Bazı ülkeler anlaşmalarla kısmi muafiyet elde ederken, özellikle Çin menşeli ürünler ek anti-damping vergilerine de maruz kalacak.

çin

vietnam

kanada

2025

