Moskalkova: Yaptırım politikası, en yaygın insan hakları ihlali olarak kınanmalı

Batı'nın yaptırım politikasını eleştiren Moskalkova, aynı değerleri paylaşan insanların birleşmesinin önünde hiçbir engel olamayacağının altını çizdi. 22.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, yaptırım politikasının insan haklarının en yaygın ihlali olduğunu ve kınanması gerektiğini belirtti.Moskova'da düzenlenen Avrasya Ombudsmanlar İttifakı'nın (EAO) 10. toplantısında konuşan Moskalkova, "Yaptırım politikası, en yaygın insan hakları ihlali olarak kınanmalı ve insan haklarına ve onların korunmasına ilişkin anlayışımız çerçevesindeki birleşme çabalarımızı engellememelidir" dedi.Moskalkova, yaptırım politikasının öncelikle onu uygulayanlara zarar verdiğini vurguladı.Rus yetkili, "Aynı düşünceye sahip, aynı değerleri paylaşan insanların birleşmesinin önünde hiçbir engel olamaz" diye ekledi.

