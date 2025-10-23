https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/kahve-fiyatlari-rekor-kirdi-kafelerde-yeni-zam-dalgasi-kapida-1100424359.html
Kahve fiyatları rekor kırdı: Kafelerde yeni zam dalgası kapıda
Ardı ardına gelen olumsuz haberler kahve piyasasını vurdu. New York borsasında Arabica kahve vadeli işlemleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. 23.10.2025, Sputnik Türkiye
Brezilya’daki kuraklık ve kötü hava koşulları üretimi düşürüyor. Depolardaki kahve stoklarının erimesi sebebiyle endişe artarken, ABD’nin Brezilya’dan gelen kahveye ağır tarifeler uygulaması da piyasayı zorluyor. Uzmanlara göre fiyatlar ağustos ayından bu yana yüzde 50’den fazla yükseldi. Bu durum özellikle kahve tüketiminin yüksek olduğu ABD’de, zincir kafeler ve marketlerde yeni zamları tetikleyecek.Zamlar tüketiciye yansıyacak ABD'li alıcıların Brezilya’dan siparişleri yavaşlatması sonucu arz baskısının artmasına sebep olduğu bildirildi. Tüketicilerin sabah kahvesine ödediği ücretlerin hızla yükselmesi bekleniyor. Ticaret gerginliği ve hava şartları düzelmedikçe fiyatların düşmesi zor görünüyor.Ormansızlaşma, kahve üretimini de tehdit ediyor Coffee Watch adlı sektör izleme kuruluşunun yayımladığı yeni bir rapora göre, özellikle Brezilya’nın kahve kuşağında ormanların tarıma açılması yağışları azaltıyor, bu da verimi düşürerek fiyat artışlarını daha da hızlandırıyor. Uzmanlar, “Kahve yetiştirmek için yok edilen ormanlar, uzun vadede kahvenin kendisini öldürüyor” değerlendirmesinde bulundu.
Brezilya’daki kuraklık ve kötü hava koşulları üretimi düşürüyor. Depolardaki kahve stoklarının erimesi sebebiyle endişe artarken, ABD’nin Brezilya’dan gelen kahveye ağır tarifeler uygulaması da piyasayı zorluyor.
Uzmanlara göre fiyatlar ağustos ayından bu yana yüzde 50’den fazla yükseldi. Bu durum özellikle kahve tüketiminin yüksek olduğu ABD’de, zincir kafeler ve marketlerde yeni zamları tetikleyecek.
Zamlar tüketiciye yansıyacak
ABD'li alıcıların Brezilya’dan siparişleri yavaşlatması sonucu arz baskısının artmasına sebep olduğu bildirildi. Tüketicilerin sabah kahvesine ödediği ücretlerin hızla yükselmesi bekleniyor. Ticaret gerginliği ve hava şartları düzelmedikçe fiyatların düşmesi zor görünüyor.
Ormansızlaşma, kahve üretimini de tehdit ediyor
Coffee Watch adlı sektör izleme kuruluşunun yayımladığı yeni bir rapora göre, özellikle Brezilya’nın kahve kuşağında ormanların tarıma açılması yağışları azaltıyor, bu da verimi düşürerek fiyat artışlarını daha da hızlandırıyor. Uzmanlar, “Kahve yetiştirmek için yok edilen ormanlar, uzun vadede kahvenin kendisini öldürüyor” değerlendirmesinde bulundu.