Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Türkoğlu olan 4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi.Deprem AFAD tarafından 7.11 kilometre derinlikte kaydedildi.Kandilli Rasathanesi'nin de büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladığı depremin derinliği 1.1 kilometre olarak paylaşıldı.

