Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 22.08'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin 7.11 kilometre olarak duyuruken Kandilli... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Türkoğlu olan 4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi.Deprem AFAD tarafından 7.11 kilometre derinlikte kaydedildi.Kandilli Rasathanesi'nin de büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladığı depremin derinliği 1.1 kilometre olarak paylaşıldı.
22:20 23.10.2025 (güncellendi: 22:33 23.10.2025)
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 22.08'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin 7.11 kilometre olarak duyuruken Kandilli Rasathanesi 1.1 km olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Türkoğlu olan 4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi.
Deprem AFAD tarafından 7.11 kilometre derinlikte kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi'nin de büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladığı depremin derinliği 1.1 kilometre olarak paylaşıldı.
