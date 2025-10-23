İstanbul Valiliği'nden sarı kodlu uyarı: Avrupa yakasından giriş yapacak

Yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere ilimiz genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.