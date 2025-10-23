https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/istanbul-valiliginden-sari-kodlu-uyari-avrupa-yakasindan-giris-yapacak-1100433763.html
İstanbul Valiliği'nden sarı kodlu uyarı: Avrupa yakasından giriş yapacak
İstanbul Valiliği'nden sarı kodlu uyarı: Avrupa yakasından giriş yapacak
İstanbul Valiliği, kentte cuma günü etkili olacak yağışlara karşı sarı kodlu uyarıda bulundu. Gök gürültülü sağanak yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren
İstanbul Valiliği tarafından 24 Ekim Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı İstanbul'da sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre değerlendirmede bulunan valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
İstanbul Valiliği'nden sarı kodlu uyarı: Avrupa yakasından giriş yapacak
23:53 23.10.2025 (güncellendi: 00:05 24.10.2025)
İstanbul Valiliği, kentte cuma günü etkili olacak yağışlara karşı sarı kodlu uyarıda bulundu. Gök gürültülü sağanak yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasından kente giriş yapması bekleniyor.
İstanbul Valiliği tarafından 24 Ekim Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı İstanbul'da sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre değerlendirmede bulunan valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere ilimiz genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.