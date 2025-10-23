https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/istanbul-valiligi-duyurdu-bayrampasa-belediyesi-secimleri-yenilecek-1100424265.html

İstanbul Valiliği duyurdu: Bayrampaşa Belediyesi seçimleri yenilecek

İstanbul Valiliği duyurdu: Bayrampaşa Belediyesi seçimleri yenilecek

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Bayrampaşa Belediye Meclisi'nin yeni Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklanmıştı.Bu gelişmenin ardından, 21 Eylül 2025’te yapılan Bayrampaşa Belediye Meclisi toplantısında Meclis Üyesi İbrahim Kahraman, Belediye Başkan Vekili olarak seçildi. Ancak İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin 9 Ekim 2025 tarihli kararıyla bu seçim iptal edildi.Bayrampaşa Belediye Meclisi, iptal kararının ardından yeni Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00’de toplanacak.

