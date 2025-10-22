Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hastaneye kaldırıldı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, kendisine yönelik operasyon yapılacağına dair duyumlar ve söylemlerin olduğu dönemde, sol bacağındaki rahatsızlık nedeniyle acil olarak ameliyat olmuştur. 9 Eylül Salı günü taburcu olmuş; ancak 13 Eylül günü kontrol ve tedavi süreci tamamlanamadan tutuklanmıştır. Cezaevi sürecinde ağrıları ve şikayetleri artan Sayın Mutlu, bugün (22 Ekim) Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek gerekli kontrolleri yaptırmıştır.