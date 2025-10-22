Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hastaneye kaldırıldı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hastaneye kaldırıldı
Eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, cezaevi sürecinde artan sağlık sorunları nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mutlu'nun kızı Avukat... 22.10.2025
CHP'li eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu bacağındaki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mutlu'nun kızı avukat Begüm Nazlı Mutlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hastaneye kaldırıldı

17:16 22.10.2025 (güncellendi: 18:00 22.10.2025)
Eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, cezaevi sürecinde artan sağlık sorunları nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mutlu'nun kızı Avukat Begüm Nazlı Mutlu, babasının sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
CHP'li eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu bacağındaki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mutlu'nun kızı avukat Begüm Nazlı Mutlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, kendisine yönelik operasyon yapılacağına dair duyumlar ve söylemlerin olduğu dönemde, sol bacağındaki rahatsızlık nedeniyle acil olarak ameliyat olmuştur. 9 Eylül Salı günü taburcu olmuş; ancak 13 Eylül günü kontrol ve tedavi süreci tamamlanamadan tutuklanmıştır. Cezaevi sürecinde ağrıları ve şikayetleri artan Sayın Mutlu, bugün (22 Ekim) Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek gerekli kontrolleri yaptırmıştır.
Bayrampaşa Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
TÜRKİYE
Mahkeme kararını açıkladı: Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimi iptal edildi
10 Ekim, 16:41
