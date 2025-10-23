https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/is-arkadaslarinin-masa-alti-fotograflarini-ceken-saniga-12-yil-hapis-1100413661.html
İş arkadaşlarının masa altı fotoğraflarını çeken sanığa 12 yıl hapis
İş arkadaşlarının masa altı fotoğraflarını çeken sanığa 12 yıl hapis
Sputnik Türkiye
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, gizlice iş arkadaşlarının fotoğraflarını çeken ve bilgisayarlarındaki fotoğraflarını kopyalayan kişiye "özel hayatın gizliliğini... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T12:46+0300
2025-10-23T12:46+0300
2025-10-23T12:46+0300
türki̇ye
yargıtay
türkiye
samsun
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091892730_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_42586831fdf6bcb7721e1fb7131e21e3.jpg
Ofiste çekilen izinsiz fotoğraflara hapis cezası geldi.Ofiste masa altından gizli fotoğraf çektiYargıtay 12. Ceza Dairesinin kararına göre, Samsun'da bir kamu kurumunda görevli olan kişi, 2018'de aynı odada beraber çalıştığı 2 iş arkadaşının gizlice masa altı fotoğraflarını çekti.Bilgisayarlarındaki fotoğrafları da aldıSöz konusu kişi, iş arkadaşlarının odada bulunmadığı zamanlarda ise bilgisayarlarında bulunan kişisel ve ailevi nitelikteki özel fotoğraflarını kopyalayıp, kendi dijital materyaline aktardı.Özel hayatın gizliliğini ihlal ettiOlayın anlaşılması üzerine sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesinde hüküm altına alınan "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı.Yargılamayı yapan Samsun 8. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa, 2 kişiye yönelik ayrı eylemi nedeniyle 6'şar yıldan olmak üzere toplam 12 yıl hapis cezası verdi.Mağdurlar da sanık da karara itiraz ettiMağdurlar, sanığın "cinsel taciz" ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından da cezalandırılması yönünde, sanık ise ceza miktarının fazla olduğu yönünde yerel mahkeme kararına itiraz etti. Dosya Yargıtaya taşındı.Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkında iki ayrı eylem nedeniyle 6'şar yıldan olmak üzere verilen toplam 12 yıl hapis cezasını onadı.Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı belirtilerek, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin de sabit olduğu aktarıldı.Yerel mahkemece, sanığın eylemine uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiğine işaret edilen kararda, "Sanık müdafi ile katılanlar vekili tarafından öne sürülen tüm temyiz sebepleri ve yapılan temyiz incelemesi sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden oy birliğiyle temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/yargitaydan-emsal-karar-cep-telefonundaki-kayit-sekli-hakaret-sayildi-tazminat-karari-verildi-1099976539.html
türki̇ye
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091892730_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_71357f9ef06e7206a2f355e2be933f73.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
iş arkadaşının fotoğrafı, izinsiz fotoğraf, özel hayatın ihlali
iş arkadaşının fotoğrafı, izinsiz fotoğraf, özel hayatın ihlali
İş arkadaşlarının masa altı fotoğraflarını çeken sanığa 12 yıl hapis
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, gizlice iş arkadaşlarının fotoğraflarını çeken ve bilgisayarlarındaki fotoğraflarını kopyalayan kişiye "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından verilen toplam 12 yıl hapis cezasını onadı.
Ofiste çekilen izinsiz fotoğraflara hapis cezası geldi.
Ofiste masa altından gizli fotoğraf çekti
Yargıtay 12. Ceza Dairesinin kararına göre, Samsun'da bir kamu kurumunda görevli olan kişi, 2018'de aynı odada beraber çalıştığı 2 iş arkadaşının gizlice masa altı fotoğraflarını çekti.
Bilgisayarlarındaki fotoğrafları da aldı
Söz konusu kişi, iş arkadaşlarının odada bulunmadığı zamanlarda ise bilgisayarlarında bulunan kişisel ve ailevi nitelikteki özel fotoğraflarını kopyalayıp, kendi dijital materyaline aktardı.
Özel hayatın gizliliğini ihlal etti
Olayın anlaşılması üzerine sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesinde hüküm altına alınan "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı.
Yargılamayı yapan Samsun 8. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa, 2 kişiye yönelik ayrı eylemi nedeniyle 6'şar yıldan olmak üzere toplam 12 yıl hapis cezası verdi.
Mağdurlar da sanık da karara itiraz etti
Mağdurlar, sanığın "cinsel taciz" ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından da cezalandırılması yönünde, sanık ise ceza miktarının fazla olduğu yönünde yerel mahkeme kararına itiraz etti. Dosya Yargıtaya taşındı.
Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkında iki ayrı eylem nedeniyle 6'şar yıldan olmak üzere verilen toplam 12 yıl hapis cezasını onadı.
Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı belirtilerek, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin de sabit olduğu aktarıldı.
Yerel mahkemece, sanığın eylemine uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiğine işaret edilen kararda, "Sanık müdafi ile katılanlar vekili tarafından öne sürülen tüm temyiz sebepleri ve yapılan temyiz incelemesi sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden oy birliğiyle temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.