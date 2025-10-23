Türkiye
'İncinmişsin' videosuyla tanınmıştı: Hasan Fehmi Kara'nın ölümüne ilişkin ön otopsi raporu açıklandı
'İncinmişsin' videosuyla tanınmıştı: Hasan Fehmi Kara'nın ölümüne ilişkin ön otopsi raporu açıklandı
Konya’da kamyonetinde ölü bulunan ve sosyal medyada 'İncinmişsin' videosuyla tanınan Hasan Fehmi Kara’nın ön otopsi raporunda, ölümüne neden olabilecek darp... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
'İncinmişsin' videosuyla tanınmıştı: Hasan Fehmi Kara'nın ölümüne ilişkin ön otopsi raporu açıklandı

22:48 23.10.2025
Konya’da kamyonetinde ölü bulunan ve sosyal medyada 'İncinmişsin' videosuyla tanınan Hasan Fehmi Kara’nın ön otopsi raporunda, ölümüne neden olabilecek darp, cebir ya da kesici alet izine rastlanmadı.
Sosyal medya fenomeni Hasan Fehmi Kara kamyonetinde ölü olarak bulundu.
Olay, dün Selçuklu ilçesindeki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Park halindeki kamyonette hareketsiz halde birini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kimliğinin, sosyal medyada 'İncinmişsin dedi' videosuyla tanınan Hasan Fehmi Kara olduğu tespit edildi. Kara’nın bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü öğrenilirken, cenazesi, Cihanbeyli ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Atçeken Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Savcılık talimatıyla alınan ön otopsi raporunda, Kara’nın vücudunda herhangi bir darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmadığı belirtildi. Ölüm nedeni kesin otopsi raporuyla belirlenecek.
