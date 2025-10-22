Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/okumus-kadin-incinmissin-dedi-videosuyla-taninan-hasan-yilmaz-kamyonda-oldu-bulundu-1100394002.html
'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' videosuyla tanınan Hasan Yılmaz, kamyonda ölü bulundu
'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' videosuyla tanınan Hasan Yılmaz, kamyonda ölü bulundu
Sosyal medyada “Okumuş kadın, incinmişsin dedi” videosuyla tanınan Hasan Yılmaz (42), Konya’daki 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde park halindeki bir kamyonun... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T15:55+0300
2025-10-22T16:00+0300
hasan yılmaz
kamyon
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100394352_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2d0565354d69e3e0257b9457e38966ca.jpg
Konya’da 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen olayda, çevredeki esnaf park halindeki bir kamyonda hareketsiz bir kişiyi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde kamyonda bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Habertürk'ün haberine göre, yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Hasan Yılmaz olduğu tespit edildi.Yılmaz’ın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' videosuyla tanınmıştıHasan Yılmaz, 4 yıl önce sosyal medyada çektiği “Okumuş kadın, incinmişsin dedi” videosuyla tanınmış ve kısa sürede fenomen haline gelmişti.
hasan yılmaz, kamyon, sosyal medya
hasan yılmaz, kamyon, sosyal medya

'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' videosuyla tanınan Hasan Yılmaz, kamyonda ölü bulundu

15:55 22.10.2025 (güncellendi: 16:00 22.10.2025)
'İncinmişsin' videosuyla tanınan Hasan Yılmaz hayatını kaybetti
Sosyal medyada “Okumuş kadın, incinmişsin dedi” videosuyla tanınan Hasan Yılmaz (42), Konya’daki 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde park halindeki bir kamyonun içinde ölü bulundu. Ünlü “Hasan Abi” lakabıyla bilinen Yılmaz’ın diyaliz hastası olduğu öğrenildi.
Konya’da 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen olayda, çevredeki esnaf park halindeki bir kamyonda hareketsiz bir kişiyi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde kamyonda bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Habertürk'ün haberine göre, yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Hasan Yılmaz olduğu tespit edildi.

Yılmaz’ın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' videosuyla tanınmıştı

Hasan Yılmaz, 4 yıl önce sosyal medyada çektiği “Okumuş kadın, incinmişsin dedi” videosuyla tanınmış ve kısa sürede fenomen haline gelmişti.
