'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' videosuyla tanınan Hasan Yılmaz, kamyonda ölü bulundu

Sosyal medyada “Okumuş kadın, incinmişsin dedi” videosuyla tanınan Hasan Yılmaz (42), Konya’daki 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde park halindeki bir kamyonun... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
15:55 22.10.2025 (güncellendi: 16:00 22.10.2025)
Sosyal medyada “Okumuş kadın, incinmişsin dedi” videosuyla tanınan Hasan Yılmaz (42), Konya’daki 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde park halindeki bir kamyonun içinde ölü bulundu. Ünlü “Hasan Abi” lakabıyla bilinen Yılmaz’ın diyaliz hastası olduğu öğrenildi.
Konya’da 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen olayda, çevredeki esnaf park halindeki bir kamyonda hareketsiz bir kişiyi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde kamyonda bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Habertürk'ün haberine göre, yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Hasan Yılmaz olduğu tespit edildi.
Yılmaz’ın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' videosuyla tanınmıştı
Hasan Yılmaz, 4 yıl önce sosyal medyada çektiği “Okumuş kadın, incinmişsin dedi” videosuyla tanınmış ve kısa sürede fenomen haline gelmişti.