https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/okumus-kadin-incinmissin-dedi-videosuyla-taninan-hasan-yilmaz-kamyonda-oldu-bulundu-1100394002.html

'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' videosuyla tanınan Hasan Yılmaz, kamyonda ölü bulundu

'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' videosuyla tanınan Hasan Yılmaz, kamyonda ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada “Okumuş kadın, incinmişsin dedi” videosuyla tanınan Hasan Yılmaz (42), Konya’daki 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde park halindeki bir kamyonun... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-22T15:55+0300

2025-10-22T15:55+0300

2025-10-22T16:00+0300

türki̇ye

hasan yılmaz

kamyon

sosyal medya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100394352_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2d0565354d69e3e0257b9457e38966ca.jpg

Konya’da 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen olayda, çevredeki esnaf park halindeki bir kamyonda hareketsiz bir kişiyi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde kamyonda bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Habertürk'ün haberine göre, yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Hasan Yılmaz olduğu tespit edildi.Yılmaz’ın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' videosuyla tanınmıştıHasan Yılmaz, 4 yıl önce sosyal medyada çektiği “Okumuş kadın, incinmişsin dedi” videosuyla tanınmış ve kısa sürede fenomen haline gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/meteorolojiden-saatli-uyari-kuvvetli-saganak-yagis-etkili-olacak-1100393347.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hasan yılmaz, kamyon, sosyal medya