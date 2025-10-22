https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/victor-osimhen-galatasaray-tarihine-gecti-nijeryali-yildiz-rekorlar-kirdi-1100402095.html

Victor Osimhen, Galatasaray tarihine geçti: Nijeryalı yıldız rekorlar kırdı

Victor Osimhen, Galatasaray tarihine geçti: Nijeryalı yıldız rekorlar kırdı

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bodo/Glimt karşısında attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. 26... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-22T22:42+0300

2025-10-22T22:42+0300

2025-10-22T22:42+0300

spor

galatasaray

maç

maç yayını

tarihi maç

şampiyonlar ligi kupası

uefa şampiyonlar ligi

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100401921_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_d94c988ab6a7e05e4b67b39868773108.jpg

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Victor Osimhen, Galatasaray’ı Bodo/Glimt karşısında sırtladı.Maçta Galatasaray’ın ilk iki golünü 3. ve 33. dakikalarda kaydeden Osimhen, Avrupa kupalarında üst üste gol atma rekorunu kırdı. Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa’da oynadığı 7. maçta da fileleri havalandırarak, Burak Yılmaz'la paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi ve toplamda 8. Avrupa golüne ulaştı.26 yaşındaki santrfor, 3. dakikada attığı golle Galatasaray tarihinin UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki en erken golünü kaydetti. Önceki rekor, 2013’te Felipe Melo’ya aitti.Osimhen, Avrupa kupalarında toplam 9 gole ulaşarak Mauro Icardi’yi geride bıraktı ve sarı-kırmızılı formayla Avrupa’da en çok gol atan yabancı futbolcular sıralamasında 6. sıraya yükseldi. Zirvede Milan Baros ve Shabani Nonda bulunuyor.Ayrıca Osimhen, Galatasaray kariyerindeki 42. golünü kaydederek, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncuları listesinde Cevad Prekazi’yi geçti. Yıldız futbolcu, kulüp tarihinin en golcü ilk 5 yabancı oyuncusu sıralamasına yaklaşmış oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/galatasaray-uefa-sampiyonlar-liginde-bodoglimti-3-1-yendi-1100400821.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, maç, maç yayını, tarihi maç, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, osimhen, victor james osimhen