Victor Osimhen, Galatasaray tarihine geçti: Nijeryalı yıldız rekorlar kırdı
Victor Osimhen, Galatasaray tarihine geçti: Nijeryalı yıldız rekorlar kırdı
Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bodo/Glimt karşısında attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. 26... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
Victor Osimhen, Galatasaray tarihine geçti: Nijeryalı yıldız rekorlar kırdı

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bodo/Glimt karşısında attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. 26 yaşındaki yıldız isim sarı kırmızılı takımda rekorlar kırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Victor Osimhen, Galatasaray’ı Bodo/Glimt karşısında sırtladı.
Maçta Galatasaray’ın ilk iki golünü 3. ve 33. dakikalarda kaydeden Osimhen, Avrupa kupalarında üst üste gol atma rekorunu kırdı. Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa’da oynadığı 7. maçta da fileleri havalandırarak, Burak Yılmaz'la paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi ve toplamda 8. Avrupa golüne ulaştı.
26 yaşındaki santrfor, 3. dakikada attığı golle Galatasaray tarihinin UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki en erken golünü kaydetti. Önceki rekor, 2013’te Felipe Melo’ya aitti.
Osimhen, Avrupa kupalarında toplam 9 gole ulaşarak Mauro Icardi’yi geride bıraktı ve sarı-kırmızılı formayla Avrupa’da en çok gol atan yabancı futbolcular sıralamasında 6. sıraya yükseldi. Zirvede Milan Baros ve Shabani Nonda bulunuyor.
Ayrıca Osimhen, Galatasaray kariyerindeki 42. golünü kaydederek, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncuları listesinde Cevad Prekazi’yi geçti. Yıldız futbolcu, kulüp tarihinin en golcü ilk 5 yabancı oyuncusu sıralamasına yaklaşmış oldu.
