https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/dunku-sert-dususten-sonra-bugun-altin-fiyatlari-nasil-gram-altin-ne-kadar-oldu-1100376965.html

Dünkü sert düşüşten sonra bugün altın fiyatları nasıl? Gram altın ne kadar oldu?

Dünkü sert düşüşten sonra bugün altın fiyatları nasıl? Gram altın ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarında haftalardır süren soluksuz yükselişin ardından son 2 işlem gününde kâr satışları öne çıktı. Altın dün uzun süredir yaşamadığı şekilde yüzde... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-22T09:11+0300

2025-10-22T09:11+0300

2025-10-22T09:11+0300

ekonomi̇

türkiye

altın

ons altın

gram altın

dolar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099958273_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7de461f575096ab16e206a2af704b59d.jpg

Altın piyasası haftanın üçüncü gününe hareketli başladı. 22 Ekim 2025 Çarşamba günü yatırımcıların gözü bir kez daha gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında. Altın fiyatları, Pazartesi günü ons başına 4 bin 382 dolara çıkarak tarihi zirveye ulaşmasının ardından sün yani salı günü yüzde 6’dan fazla değer kaybederek 12 yılın en sert günlük düşüşünü yaşadı.Altında sert düşüş: Altın fiyatları 22 Ekim21 Ekim'de neredeyse yüzde 7'lik bir kaybı yaşayan altın bugüne nispeten yükselişle başladı.Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu?Gram altınGram altın geçtiğimiz hafta rekor tazelemiş ve 5 bin 888 liraya yükselmişti.Çeyrek altınYarım altınTam altınCumhuriyet altınıAta altın

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/altin-ve-dolar-gune-rekorla-basladi-yeni-zirve-rakamlar-ne-son-fiyatlar-nasil-1100255199.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, tam altın, altın fiyatları 22 ekim, altın neden düştü, altın yükselir mi, altın fiyatları canlı 22 ekim 2025: altın fiyatları bugün ne kadar? gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları