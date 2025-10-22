https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/dunku-sert-dususten-sonra-bugun-altin-fiyatlari-nasil-gram-altin-ne-kadar-oldu-1100376965.html
Dünkü sert düşüşten sonra bugün altın fiyatları nasıl? Gram altın ne kadar oldu?
Dünkü sert düşüşten sonra bugün altın fiyatları nasıl? Gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında haftalardır süren soluksuz yükselişin ardından son 2 işlem gününde kâr satışları öne çıktı. Altın dün uzun süredir yaşamadığı şekilde yüzde 7'ye yakın bir düşüş kaydetti.
Altın piyasası haftanın üçüncü gününe hareketli başladı. 22 Ekim 2025 Çarşamba günü yatırımcıların gözü bir kez daha gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında. Altın fiyatları, Pazartesi günü ons başına 4 bin 382 dolara çıkarak tarihi zirveye ulaşmasının ardından sün yani salı günü yüzde 6’dan fazla değer kaybederek 12 yılın en sert günlük düşüşünü yaşadı.Altında sert düşüş: Altın fiyatları 22 Ekim21 Ekim'de neredeyse yüzde 7'lik bir kaybı yaşayan altın bugüne nispeten yükselişle başladı.Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu?Gram altınGram altın geçtiğimiz hafta rekor tazelemiş ve 5 bin 888 liraya yükselmişti.Çeyrek altınYarım altınTam altınCumhuriyet altınıAta altın
Dünkü sert düşüşten sonra bugün altın fiyatları nasıl? Gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında haftalardır süren soluksuz yükselişin ardından son 2 işlem gününde kâr satışları öne çıktı. Altın dün uzun süredir yaşamadığı şekilde yüzde 7'ye yakın bir düşüş kaydetti. Peki altın fiyatları 22 Ekim sabahına nasıl başladı?
Altın piyasası haftanın üçüncü gününe hareketli başladı. 22 Ekim 2025 Çarşamba günü yatırımcıların gözü bir kez daha gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında.
Altın fiyatları, Pazartesi günü ons başına 4 bin 382 dolara çıkarak tarihi zirveye ulaşmasının ardından sün yani salı günü yüzde 6’dan fazla değer kaybederek 12 yılın en sert günlük düşüşünü yaşadı.
Altında sert düşüş: Altın fiyatları 22 Ekim
21 Ekim'de neredeyse yüzde 7'lik bir kaybı yaşayan altın bugüne nispeten yükselişle başladı.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın geçtiğimiz hafta rekor tazelemiş ve 5 bin 888 liraya yükselmişti.