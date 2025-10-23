https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/herson-valisi-rus-ordusu-dinyeper-deltasinin-buyuk-bolumunu-kontrol-ediyor-1100407839.html

Herson Valisi: Rus ordusu Dinyeper deltasının büyük bölümünü kontrol ediyor

Herson Valisi: Rus ordusu Dinyeper deltasının büyük bölümünü kontrol ediyor

Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesi’nin Valisi Saldo, Dinyeper Nehri’nin deltasının büyük kısmının Rus ordusunun kontrolü altında olduğunu belirtti. 23.10.2025, Sputnik Türkiye

Herson Valisi Vladimir Saldo, Sputnik’e açıklamasında, “Dinyeper deltasının büyük bir kısmı artık bizim kontrolümüz altında” ifadesini kullandı.Daha önce Saldo, Rus askerlerin Krantin Adası’na inerek Ukrayna ordusunun işgali altındaki Herson şerhinin Korabel mahallesine girdiğini bildirmişti.Herson Bölgesi, referandum sonuçlarına göre Eylül 2022'de Rusya'ya katılmıştı. Kiev rejimi referandumun meşruiyetini tanımıyor. Ukrayna ordusu, Herson şehri dahil olmak üzere Dinyeper Nehri'nin sağ yakasını elinde tutuyor.

