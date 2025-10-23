https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/herson-valisi-rus-ordusu-dinyeper-deltasinin-buyuk-bolumunu-kontrol-ediyor-1100407839.html
Herson Valisi: Rus ordusu Dinyeper deltasının büyük bölümünü kontrol ediyor
Herson Valisi: Rus ordusu Dinyeper deltasının büyük bölümünü kontrol ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesi’nin Valisi Saldo, Dinyeper Nehri’nin deltasının büyük kısmının Rus ordusunun kontrolü altında olduğunu belirtti. 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T08:12+0300
2025-10-23T08:12+0300
2025-10-23T09:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
herson
vladimir saldo
dinyeper nehri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/08/1074473023_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_85b8d4d0c680d5c0adead495c6548556.jpg
Herson Valisi Vladimir Saldo, Sputnik’e açıklamasında, “Dinyeper deltasının büyük bir kısmı artık bizim kontrolümüz altında” ifadesini kullandı.Daha önce Saldo, Rus askerlerin Krantin Adası’na inerek Ukrayna ordusunun işgali altındaki Herson şerhinin Korabel mahallesine girdiğini bildirmişti.Herson Bölgesi, referandum sonuçlarına göre Eylül 2022'de Rusya'ya katılmıştı. Kiev rejimi referandumun meşruiyetini tanımıyor. Ukrayna ordusu, Herson şehri dahil olmak üzere Dinyeper Nehri'nin sağ yakasını elinde tutuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/zaharova-letonyanin-rusyaya-duydugu-nefreti-acikladi--1100405063.html
rusya
ukrayna
herson
dinyeper nehri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/08/1074473023_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_75df4d3232ab5111684fb5288f396521.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, herson, vladimir saldo, dinyeper nehri
rusya, ukrayna, herson, vladimir saldo, dinyeper nehri
Herson Valisi: Rus ordusu Dinyeper deltasının büyük bölümünü kontrol ediyor
08:12 23.10.2025 (güncellendi: 09:09 23.10.2025)
Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesi’nin Valisi Saldo, Dinyeper Nehri’nin deltasının büyük kısmının Rus ordusunun kontrolü altında olduğunu belirtti.
Herson Valisi Vladimir Saldo, Sputnik’e açıklamasında, “Dinyeper deltasının büyük bir kısmı artık bizim kontrolümüz altında” ifadesini kullandı.
Daha önce Saldo, Rus askerlerin Krantin Adası’na inerek Ukrayna ordusunun işgali altındaki Herson şerhinin Korabel mahallesine girdiğini bildirmişti.
Herson Bölgesi, referandum sonuçlarına göre Eylül 2022'de Rusya'ya katılmıştı. Kiev rejimi referandumun meşruiyetini tanımıyor. Ukrayna ordusu, Herson şehri dahil olmak üzere Dinyeper Nehri'nin sağ yakasını elinde tutuyor.