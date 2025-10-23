https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/hamas-ateskesi-gorustu-ikinci-asamada-neler-olacak-1100432473.html
Hamas ateşkesi görüştü: İkinci aşamada neler olacak?
Sputnik Türkiye
Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması ihlallere rağmen devam ederken Fetih ve Hamas hareketlerinden heyetler, anlaşmanın ikinci aşamasını görüşmek üzere Mısır'da bir araya geldi.İlk aşama neleri içeriyordu, durum ne?Anlaşmanın ilk aşamasında karşılıklı olarak esir takası yapılmıştı. Ayrıca ilk aşamada İsrail'in saldırıları durdurması, belirlenen sarı hatta çekilmesi ve Gazze'ye insani yardımların girmesi öngörülüyordu.10 Ekim'den bu yana İsrail tarafı defalarca ateşkesi ihlal ederken, Gazze Şeridi'ne girmesi gereken 6 bin 600 tırdan da sadece 986'sının girişine izin verdi.İkinci aşama neleri içeriyor?Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına göre gerçekleşmesi öngörülenler ise şunlar:
Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması ihlallere rağmen devam ederken Fetih ve Hamas hareketlerinden heyetler, anlaşmanın ikinci aşamasını görüşmek üzere Mısır'da bir araya geldi.
İlk aşama neleri içeriyordu, durum ne?
Anlaşmanın ilk aşamasında karşılıklı olarak esir takası yapılmıştı. Ayrıca ilk aşamada İsrail'in saldırıları durdurması, belirlenen sarı hatta çekilmesi ve Gazze'ye insani yardımların girmesi öngörülüyordu.
10 Ekim'den bu yana İsrail tarafı defalarca ateşkesi ihlal ederken, Gazze Şeridi'ne girmesi gereken 6 bin 600 tırdan da sadece 986'sının girişine izin verdi.
İkinci aşama neleri içeriyor?
Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına göre gerçekleşmesi öngörülenler ise şunlar:
Hamas'ın silahsızlandırılması
Gazze'ye uluslararası bir barış gücü konuşlandırılması
Geçici bir yönetim kurulması