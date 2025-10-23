https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/hamas-ateskesi-gorustu-ikinci-asamada-neler-olacak-1100432473.html

Hamas ateşkesi görüştü: İkinci aşamada neler olacak?

Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek üzere Hamas ve Fetih hareketleri heyetleri Mısırda bir araya geldi. Peki, ikinci aşamada neler olacak, anlaşma... 23.10.2025, Sputnik Türkiye

Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması ihlallere rağmen devam ederken Fetih ve Hamas hareketlerinden heyetler, anlaşmanın ikinci aşamasını görüşmek üzere Mısır'da bir araya geldi.İlk aşama neleri içeriyordu, durum ne?Anlaşmanın ilk aşamasında karşılıklı olarak esir takası yapılmıştı. Ayrıca ilk aşamada İsrail'in saldırıları durdurması, belirlenen sarı hatta çekilmesi ve Gazze'ye insani yardımların girmesi öngörülüyordu.10 Ekim'den bu yana İsrail tarafı defalarca ateşkesi ihlal ederken, Gazze Şeridi'ne girmesi gereken 6 bin 600 tırdan da sadece 986'sının girişine izin verdi.İkinci aşama neleri içeriyor?Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına göre gerçekleşmesi öngörülenler ise şunlar:

