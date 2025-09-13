https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/parlamento-baskani-papuasvili-liberal-fasizm-gurcistanda-nefret-ve-dusmanlik-aglari-yaratti-1099339467.html
Parlamento Başkanı Papuaşvili: 'Liberal faşizm', Gürcistan'da nefret ve düşmanlık ağları yarattı
Parlamento Başkanı Papuaşvili: 'Liberal faşizm', Gürcistan'da nefret ve düşmanlık ağları yarattı
13.09.2025
Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, liberal faşizmin Gürcistan'da yabancı bağışçılar tarafından finanse edilen STK'lar ve medya aracılığıyla nefret ve düşmanlık yayan gruplar oluşturduğunu ve bu grupların eylemlerinin her gün açıkça görüldüğünü yazdı.
Açıklamasında, "Liberal faşizm, Gürcistan’da da her gün nefret tohumları ekerek benzer grupların ortaya çıkmasına neden oldu" diyen Papuaşvili, liberal faşizmin Gürcistan'a dışarıdan getirilmiş ve dayatılmış bir ideoloji olduğunu vurguladı.
Gürcistan'da iktidar partisi Gürcü Rüyası, 'liberal faşizm' ifadesiyle yalanları, farklı görüşlere karşı tam bir hoşgörüsüzlüğü ve yabancı finansmanla toplumda nefretin körüklenmesine vurgu yapıyor.
Papuaşvili açıklamasında, ABD'de meydana gelen cinayetin esas trajediyi bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:
Nefret ideologları ile düşmanlık ve nefret tohumları eken ajitatörler, faşist bir coşkuyla kamusal alanı çarpıtmakta, savunmasız insanların zihinlerini körleştirmekte, onları kişiliksiz varlıklara dönüştürmekte ve nihayetinde onları yalnızca potansiyel değil, gerçek tetikleyicilere çevirmektedir.
Parlamento Başkanı Papuaşvili, bazı medya kuruluşlarını, STK’ları ve aktivistleri, çatışmayı körükleme ve toplumu kutuplaştırma görevini üstlendiği bir 'nefret ağı' oluşturmakla suçlayarak, “Bazı bağışçılar, aşırılığı sivil aktivizm olarak adlandırıyor ve cömertçe finanse ediyor. Bazıları ise jeopolitik çıkarları olan yabancı politikacılar ya da diplomatlar; sözleri ve destekleriyle bu gruplara tam yetki veriyor" dedi.
Bu şekilde günlük hayatın, çocukların ve geleceğin zehirlendiği bir ortam yaratıldığını işareten eden Papuaşvili, bu korkunç hastalığa karşı koymak için daha fazla uyanıklığa ve kötülüğü mutlaka yenecek olan daha fazla iyiliğe ihtiyaç olduğuna inandığını dile getirdi.