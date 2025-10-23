https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/gib-son-noktayi-koydu-kira-gelirine-vergi-mi-geliyor-kimler-istisnadan-yararlanacak-1100421017.html

GİB son noktayı koydu: Kira gelirine vergi mi geliyor, kimler istisnadan yararlanacak?

Sosyal medyada yer alan “kiralara yeni vergi geliyor” paylaşımlarının ardından Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) kamuoyuna açıklama yaptı. GİB, TBMM’de görüşmeleri devam eden vergi kanun teklifinde kira gelirlerine yönelik yeni bir vergi uygulamasının yer almadığını, ancak mevcut sistemdeki bazı istisnaların kaldırılmasının gündemde olduğunu duyurdu.GİB, yaptığı açıklamada, “Kira gelirlerine yeni vergi getirilmiyor. Ancak istisnalar kaldırılmaktadır” ifadesine yer verdi.'Kira gelirlerine yeni vergi yok'Açıklamada, mevcut sistemin nasıl işlediğine de değinildi. Buna göre, mesken kira gelirleri herhangi bir kesintiye tabi tutulmadan tahsil ediliyor. Elde edilen kira geliri 47 bin TL’lik istisna sınırını aştığında, bu gelir bir sonraki yılın mart ayında beyan edilip gelir vergisi ödeniyor.İstisna sınırının altında kalan kira gelirleri içinse beyanname verilmesine gerek bulunmuyor.Yeni düzenleme 2026’da yürürlüğe girecekYeni vergi düzenlemesi kapsamında, kira gelirlerinde istisna uygulaması 1 Ocak 2026’dan itibaren değiştirilecek.Buna göre, ticari, zirai veya mesleki kazançlarını beyan edenler ile toplam gelirleri 2025 yılı için 1 milyon 200 bin TL’yi aşanlar, kira gelirleri istisnasından yararlanamayacak.GİB açıklamasında, “Yeni düzenleme 1 Ocak 2026’dan itibaren elde edilecek mesken kira gelirlerine uygulanacaktır” denildi.Emekliler için istisna devam edecekEmekli, dul, yetim ve maluliyet aylığı alanlar için kira gelirlerindeki 47 bin TL’lik istisna hakkı korunacak. Ancak emekli olup ticari veya mesleki kazancı olan, ya da toplam geliri 1 milyon 200 bin TL’yi aşan kişiler, bu istisnadan faydalanamayacak.GİB, bu durumun yeni bir vergi anlamına gelmediğini, yalnızca “istisna kapsamının daraltıldığını” vurguladı.Beyan sınırı 18 bin TLAçıklamada ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesine atıfta bulunularak, beyan sınırının 18 bin TL olduğu hatırlatıldı.Bu tutarın altında kalan kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesine gerek olmadığı belirtildi.Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler ise aydınlatma, ısıtma, su, asansör, bakım ve idare giderleri gibi harcamalarını kira gelirinden düşebilecek.GİB: Yeni vergi değil, istisna düzenlemesiGelir İdaresi Başkanlığı, sosyal medya paylaşımlarında yer alan “yeni kira vergisi” iddialarının doğru olmadığını yineleyerek şu ifadeleri kullandı:“Emekliler için istisna mevcut şartlarla korunacak, ancak emekli olsa dahi ticari, zirai veya mesleki kazanç elde edenler ya da diğer gelirleri 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar bu istisnadan yararlanamayacaktır. Özetle, mesken kira gelirleri için yeni bir vergi getirilmemekte, istisnaların kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.”

