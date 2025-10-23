https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/akaryakitta-fiyat-degisecek-motorine-buyuk-zam-bekleniyor-1100419622.html
Akaryakıtta fiyat değişecek: Motorine büyük zam bekleniyor
Akaryakıtta fiyat değişecek: Motorine büyük zam bekleniyor
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son olarak 93 kuruş indirim yapılan motorine bu kez 2 lira 30 kuruş zam bekleniyor... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T14:32+0300
2025-10-23T14:32+0300
2025-10-23T14:32+0300
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
akaryakıt fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097178403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91d8fa837f493ca0aa08bad0b4fa5322.jpg
Uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına 2 lira 30 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.Bu artışın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde motorin fiyatları yeniden değişecek.Yeni fiyatlar belli olduZammın yürürlüğe girmesiyle birlikte litre fiyatlarının şu şekilde olması öngörülüyor:Böylece, motorin fiyatları yeniden 54 lira bandının üzerine çıkmış olacak.Dün i̇ndirim, bugün zamMotorin fiyatlarına son olarak dün 93 kuruşluk indirim yapılmıştı.İstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/motorine-gece-yarisi-indirim-tabelalar-guncellendi-1100378685.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097178403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07dffd4b7e872d4e8c48c80c3a3c7de1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
motorine zam, akaryakıt fiyatları, brent petrol, benzin fiyatı, motorin fiyatı, i̇stanbul motorin fiyatı, ankara motorin fiyatı, i̇zmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi
motorine zam, akaryakıt fiyatları, brent petrol, benzin fiyatı, motorin fiyatı, i̇stanbul motorin fiyatı, ankara motorin fiyatı, i̇zmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi
Akaryakıtta fiyat değişecek: Motorine büyük zam bekleniyor
Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son olarak 93 kuruş indirim yapılan motorine bu kez 2 lira 30 kuruş zam bekleniyor. Zamla birlikte İstanbul’da motorin 54,65 TL, Ankara’da 55,66 TL, İzmir’de ise 56 TL seviyesine yükselecek.
Uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına 2 lira 30 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.
Bu artışın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde motorin fiyatları yeniden değişecek.
Zammın yürürlüğe girmesiyle birlikte litre fiyatlarının şu şekilde olması öngörülüyor:
Böylece, motorin fiyatları yeniden 54 lira bandının üzerine çıkmış olacak.
Motorin fiyatlarına son olarak dün 93 kuruşluk indirim yapılmıştı.