Akaryakıtta fiyat değişecek: Motorine büyük zam bekleniyor
Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son olarak 93 kuruş indirim yapılan motorine bu kez 2 lira 30 kuruş zam bekleniyor... 23.10.2025
Uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına 2 lira 30 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.Bu artışın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde motorin fiyatları yeniden değişecek.Yeni fiyatlar belli olduZammın yürürlüğe girmesiyle birlikte litre fiyatlarının şu şekilde olması öngörülüyor:Böylece, motorin fiyatları yeniden 54 lira bandının üzerine çıkmış olacak.Dün i̇ndirim, bugün zamMotorin fiyatlarına son olarak dün 93 kuruşluk indirim yapılmıştı.İstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:
Akaryakıtta fiyat değişecek: Motorine büyük zam bekleniyor

14:32 23.10.2025
Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son olarak 93 kuruş indirim yapılan motorine bu kez 2 lira 30 kuruş zam bekleniyor. Zamla birlikte İstanbul’da motorin 54,65 TL, Ankara’da 55,66 TL, İzmir’de ise 56 TL seviyesine yükselecek.
Uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına 2 lira 30 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.
Bu artışın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde motorin fiyatları yeniden değişecek.

Yeni fiyatlar belli oldu

Zammın yürürlüğe girmesiyle birlikte litre fiyatlarının şu şekilde olması öngörülüyor:
İstanbul: 54,65 TL
Ankara: 55,66 TL
İzmir: 56,00 TL
Böylece, motorin fiyatları yeniden 54 lira bandının üzerine çıkmış olacak.

Dün i̇ndirim, bugün zam

Motorin fiyatlarına son olarak dün 93 kuruşluk indirim yapılmıştı.
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 52,26 TL
Motorin: 52,35 TL
LPG: 27,71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 52,08 TL
Motorin: 52,20 TL
LPG: 27,08 TL
Ankara:
Benzin: 53,08 TL
Motorin: 53,36 TL
LPG: 27,60 TL
İzmir:
Benzin: 53,42 TL
Motorin: 53,70 TL
LPG: 27,53 TL
Motorine gece yarısı indirim: Tabelalar güncellendi
Dün, 09:22
