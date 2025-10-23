https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/akaryakitta-fiyat-degisecek-motorine-buyuk-zam-bekleniyor-1100419622.html

Akaryakıtta fiyat değişecek: Motorine büyük zam bekleniyor

Akaryakıtta fiyat değişecek: Motorine büyük zam bekleniyor

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son olarak 93 kuruş indirim yapılan motorine bu kez 2 lira 30 kuruş zam bekleniyor... 23.10.2025

Uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına 2 lira 30 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.Bu artışın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde motorin fiyatları yeniden değişecek.Yeni fiyatlar belli olduZammın yürürlüğe girmesiyle birlikte litre fiyatlarının şu şekilde olması öngörülüyor:Böylece, motorin fiyatları yeniden 54 lira bandının üzerine çıkmış olacak.Dün i̇ndirim, bugün zamMotorin fiyatlarına son olarak dün 93 kuruşluk indirim yapılmıştı.İstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:

