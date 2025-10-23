https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/erkek-beyni-daha-hizli-yaslaniyor-peki-neden-alzheimer-kadinlarda-daha-yaygin-1100421071.html

Erkek beyni daha hızlı yaşlanıyor: Peki neden Alzheimer kadınlarda daha yaygın?

23.10.2025

Bilim insanları 17-95 yaş aralığında 5 bine yakın kişinin 12 bini aşkın beyin görüntüsünü inceledi. Bulgulara göre erkeklerde özellikle hafıza, hareket ve duyusal işlemeden sorumlu bölgelerde küçülme daha belirgin. Örneğin vücuttan gelen dokunma ve ağrı sinyallerini işleyen bölümün erkeklerde yıllık küçülmesi yüzde 2 iken, kadınlarda yüzde 1.2 olarak görüldü.Kadınlarda daha az yapısal kayıp Kadınlarda yaşlanmayla birlikte beyindeki sıvı boşlukları daha fazla genişlese de, genel hacim kaybı erkeklere göre daha yavaş ilerliyor. Ayrıca korteks incelmesi erkeklerde daha hızlı yaşanıyor.Peki neden Alzheimer kadınlarda daha yaygın? Bu araştırma, beyin küçülmesindeki farkların yüksek Alzheimer riskini açıklamadığını gösteriyor. Uzmanlar durumu menopoz sonrası hormon değişimleri, genetik risk faktörleri, immün ve damar sağlığı farklılıkları, kadınların daha uzun yaşaması gibi nedenlerle ilişkilendiriyor. Dünya genelinde Alzheimer kadınlarda 2 kat daha sık. 45 yaşındaki bir kadın için yaşam boyu risk yüzde 20, erkek için yüzde 10.

