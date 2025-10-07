Türkiye
Bilim insanları KOVID-19'un neden olduğu kalıcı 'beyin sisi' için harekete geçti: Tedavisi bulundu
Bilim insanları KOVID-19'un neden olduğu kalıcı 'beyin sisi' için harekete geçti: Tedavisi bulundu
Japon araştırmacılar, milyonlarca insanı etkileyen uzun süreli Kovid hastalığının belirtilerinden olan beyin sisinin arkasındaki biyolojik nedeni ortaya... 07.10.2025
KOVID-19 enfeksiyonundan aylar sonra süren halsizlik, konsantrasyon bozukluğu ve unutkanlık, birçok kişinin hayatını zorlaştırıyor. 'Beyin sisi' olarak bilinen bu durum, uzun COVID yaşayanların yüzde 80’inden fazlasında görülüyor. Ancak bugüne kadar bu semptomların kesin nedeni bulunamamıştı.Japonya’dan çığır açan buluş Japonya’daki Yokohama City Üniversitesi’nden Prof. Takuya Takahashi liderliğindeki ekip, beyin sisi yaşayan hastaların beyninde AMPA reseptörlerinin (AMPAR) anormal şekilde çoğaldığını keşfetti. Bu moleküller öğrenme ve hafıza için kritik öneme sahip. Araştırmacılar, geliştirdikleri yeni görüntüleme yöntemi ile 30 uzun KOVID hastasını 80 sağlıklı kişiyle karşılaştırdı. Sonuçlar hastaların beyinlerinde AMPAR yoğunluğu belirgin şekilde artmıştı. Yoğunluk arttıkça beyin sisinin şiddeti de artıyordu. Bazı iltihaplanma göstergeleri de bu reseptörlerle bağlantılıydı.Tedavi için yeni umut Prof. Takahashi, “Geliştirdiğimiz AMPA reseptör görüntüleme teknolojisi, uzun COVID’in nedenlerini anlamada devrim niteliğinde bir adım” dedi. Ekip, bu reseptörleri baskılayan ilaçların beyin sisini hafifletebileceğini söylüyor. Ayrıca bu görüntüleme yöntemi, uzun COVID hastalarını sağlıklılardan yüzde 100 doğruluk ve yüzde 91 kesinlik oranıyla ayırt edebildi. Bu, teşhis için büyük bir umut olarak değerlendiriliyor.
Japon araştırmacılar, milyonlarca insanı etkileyen uzun süreli Kovid hastalığının belirtilerinden olan beyin sisinin arkasındaki biyolojik nedeni ortaya çıkardı. Bu keşfin, hem tanı hem de tedavi geliştirme sürecinde çığır açabileceği belirtildi.
