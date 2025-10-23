https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/dublinde-gocmen-konaklama-merkezi-onunde-catisma-23-gozalti-2-polis-yarali-1100414667.html
Dublin'de göçmen konaklama merkezi önünde çatışma: 23 gözaltı, 2 polis yaralı
Dublin’de bir sığınmacı merkezinin yakınında çıkan olaylarda polis hedef alındı. İki polis hastaneye kaldırıldı, 23 kişi gözaltına alındı. Kentte benzer... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T14:49+0300
2025-10-23T14:49+0300
2025-10-23T14:49+0300
İrlanda’nın başkenti Dublin’de uluslararası koruma başvurusu yapanların göçmenlerin kaldığı bir konaklama merkezi önünde tansiyon bir kez daha yükseldi. Çoğu genç ve erkeklerden oluşan bir grup, polisle çatıştı. Havai fişek ve taşlar fırlatıldı. Yetkililer, olayların “kamu düzenini ciddi şekilde bozduğunu” belirtti.
23 gözaltı, iki polis yaralı
Polis açıklamasına göre 23 kişi gözaltına alındı , iki polis memuru hastaneye kaldırıldı Bir polis kafasına isabet eden şişeyle yaralanırken diğeri kolundan yaralandı. Gözaltına alınanların çoğu kamu düzeni ihlalleri nedeniyle işlem görürken, bazıları bugün mahkemeye çıkarılacak.
Avrupa genelinde yükselen gerilim
İrlanda’daki protestoların, Avrupa genelinde artan göçmen karşıtı gösterilerle paralellik taşıdığı yorumları yapılıyor. İngiltere’de yaz aylarında sığınmacıların kaldığı oteller önünde benzer eylemler yaşanmıştı. Dublin’de de iki yıl önce şehir merkezinde büyük çaplı olaylar çıkmış; araçlar yakılmış, mağazalar yağmalanmıştı.