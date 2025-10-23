Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
DSÖ, ateşkesin ardından Gazze'den ilk tıbbi tahliyenin gerçekleştiğini duyurdu
DSÖ, ateşkesin ardından Gazze'den ilk tıbbi tahliyenin gerçekleştiğini duyurdu
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, ateşkesin ardından Gazze'de ilk tıbbi tahliyenin gerçekleştiğini, 41 ağır hastanın başka ülkelere gönderildiğini belirterek...
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de varılan ateşkesin ardından ilk tıbbi tahliyenin gerçekleştirildiğini, 41 kritik hastanın tedavi için başka ülkelere nakledildiğini açıkladı.DSÖ’nün, 41 ağır hasta ile 145 refakatçinin Gazze’den tahliyesine öncülük ettiğini belirten Ghebreyesus, “Bu, ateşkesin ardından ilk kez gerçekleşti. Yaklaşık 15 bin hasta hala Gazze dışında tedavi görebilmek için onay bekliyor.” ifadelerini kullandı.Ghebreyesus ayrıca, ülkelere dayanışma içinde olmaları ve tıbbi tahliyelerin hızlanması için tüm yolların açılması yönündeki çağrısını yineledi.
02:15 23.10.2025 (güncellendi: 02:19 23.10.2025)
© AA / Khalil Ramzi AlkahlutAteşkes sonrası Gazze'deki yıkım gün yüzüne çıktı
Ateşkes sonrası Gazze'deki yıkım gün yüzüne çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
© AA / Khalil Ramzi Alkahlut
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, ateşkesin ardından Gazze’de ilk tıbbi tahliyenin gerçekleştiğini, 41 ağır hastanın başka ülkelere gönderildiğini belirterek, 15 bin hastanın hala tedavi için onay beklediğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de varılan ateşkesin ardından ilk tıbbi tahliyenin gerçekleştirildiğini, 41 kritik hastanın tedavi için başka ülkelere nakledildiğini açıkladı.
DSÖ’nün, 41 ağır hasta ile 145 refakatçinin Gazze’den tahliyesine öncülük ettiğini belirten Ghebreyesus, “Bu, ateşkesin ardından ilk kez gerçekleşti. Yaklaşık 15 bin hasta hala Gazze dışında tedavi görebilmek için onay bekliyor.” ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus ayrıca, ülkelere dayanışma içinde olmaları ve tıbbi tahliyelerin hızlanması için tüm yolların açılması yönündeki çağrısını yineledi.
