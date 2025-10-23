https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/dso-ateskesin-ardindan-gazzeden-ilk-tibbi-tahliyenin-gerceklestigini-duyurdu-1100404613.html
DSÖ, ateşkesin ardından Gazze'den ilk tıbbi tahliyenin gerçekleştiğini duyurdu
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
gazze
dünya sağlık örgütü (dsö)
filistin
i̇srail-filistin
dsö
gazze
filistin
02:15 23.10.2025 (güncellendi: 02:19 23.10.2025)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de varılan ateşkesin ardından ilk tıbbi tahliyenin gerçekleştirildiğini, 41 kritik hastanın tedavi için başka ülkelere nakledildiğini açıkladı.
DSÖ’nün, 41 ağır hasta ile 145 refakatçinin Gazze’den tahliyesine öncülük ettiğini belirten Ghebreyesus, “Bu, ateşkesin ardından ilk kez gerçekleşti. Yaklaşık 15 bin hasta hala Gazze dışında tedavi görebilmek için onay bekliyor.” ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus ayrıca, ülkelere dayanışma içinde olmaları ve tıbbi tahliyelerin hızlanması için tüm yolların açılması yönündeki çağrısını yineledi.