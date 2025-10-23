https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/dso-ateskesin-ardindan-gazzeden-ilk-tibbi-tahliyenin-gerceklestigini-duyurdu-1100404613.html

DSÖ, ateşkesin ardından Gazze'den ilk tıbbi tahliyenin gerçekleştiğini duyurdu

DSÖ, ateşkesin ardından Gazze'den ilk tıbbi tahliyenin gerçekleştiğini duyurdu

23.10.2025

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de varılan ateşkesin ardından ilk tıbbi tahliyenin gerçekleştirildiğini, 41 kritik hastanın tedavi için başka ülkelere nakledildiğini açıkladı.DSÖ’nün, 41 ağır hasta ile 145 refakatçinin Gazze’den tahliyesine öncülük ettiğini belirten Ghebreyesus, “Bu, ateşkesin ardından ilk kez gerçekleşti. Yaklaşık 15 bin hasta hala Gazze dışında tedavi görebilmek için onay bekliyor.” ifadelerini kullandı.Ghebreyesus ayrıca, ülkelere dayanışma içinde olmaları ve tıbbi tahliyelerin hızlanması için tüm yolların açılması yönündeki çağrısını yineledi.

