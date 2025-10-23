https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/beyaz-saray-trump-ve-si-cinpingin-bulusmasi-guney-korede-gerceklesecek-1100431532.html
Beyaz Saray: Trump ve Şi Cinping'in buluşması Güney Kore'de gerçekleşecek
21:03 23.10.2025
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in buluşması 30 Ekim’de Güney Kore’de gerçekleşeceği bildirildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Güney Kore’de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında görüşeceğini açıkladı.
Leavitt, Beyaz Saray’da düzenlediği basın brifinginde yaptığı açıklamada, Trump’ın 30 Ekim Perşembe günü Şi'yle ikili bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti. Görüşmenin, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, bölgesel güvenlik ve küresel ekonomik iş birliği konularında önemli bir fırsat olacağı ifade edildi.