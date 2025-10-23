Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin: Budapeşte’deki zirve önerisi ABD tarafından yapıldı
Beyaz Saray duyurdu: 'Trump, Binance kurucusu Zhao’yu affetti'
Beyaz Saray duyurdu: 'Trump, Binance kurucusu Zhao’yu affetti'
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın hüküm giymiş Binance kurucusu Zhao’yu affettiğini açıkladı. 23.10.2025, Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın anayasal yetkisini kullanarak Biden yönetiminin kripto paraya karşı yürüttüğü savaş kapsamında yargılanan Changpeng Zhao’yu affettiğini duyurdu.Leavitt açıklamasında ayrıca, "Biden yönetiminin kripto paralara karşı savaşı sona erdi" cümlesinin altını çizdi.Kripto dünyasının en güçlü isimlerinden biri sayılan Zhao, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in yıllarca süren usulsüzlük soruşturmasını sona erdirmek için ABD hükümetiyle 4.3 milyar dolarlık bir uzlaşmaya varmasının ardından CEO’luk görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.2024’te dört ay hapis cezasına çarptırılan Zhao bu cezasını Eylül 2024’te tamamlamıştı.Trump’ın Zhao’yu affetmesi hususunun şirkete geri dönmesinin önünü de açtığı kaydedildi.Zhao’nun affı, Trump’ın beyaz yaka suçlarından hüküm giymiş yöneticilere verdiği afların sonuncusu oldu.Bu yılın başında Trump, kara para aklama ihlalleri nedeniyle suçlanan kripto borsası BitMEX’in kurucularını ve dolandırıcılıktan hüküm giyen elektrikli kamyon şirketi Nikola’nın kurucusunu da affetmişti. Ayrıca artık faaliyet göstermeyen girişim Ozy Media’nın yöneticisinin cezasını da hafifletmişti.
Beyaz Saray duyurdu: 'Trump, Binance kurucusu Zhao’yu affetti'

18:39 23.10.2025
© AP PhotoChangpeng Zhao
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın hüküm giymiş Binance kurucusu Zhao’yu affettiğini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın anayasal yetkisini kullanarak Biden yönetiminin kripto paraya karşı yürüttüğü savaş kapsamında yargılanan Changpeng Zhao’yu affettiğini duyurdu.
Leavitt açıklamasında ayrıca, "Biden yönetiminin kripto paralara karşı savaşı sona erdi" cümlesinin altını çizdi.
Kripto dünyasının en güçlü isimlerinden biri sayılan Zhao, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in yıllarca süren usulsüzlük soruşturmasını sona erdirmek için ABD hükümetiyle 4.3 milyar dolarlık bir uzlaşmaya varmasının ardından CEO’luk görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.
2024’te dört ay hapis cezasına çarptırılan Zhao bu cezasını Eylül 2024’te tamamlamıştı.
Trump’ın Zhao’yu affetmesi hususunun şirkete geri dönmesinin önünü de açtığı kaydedildi.
Zhao’nun affı, Trump’ın beyaz yaka suçlarından hüküm giymiş yöneticilere verdiği afların sonuncusu oldu.
Bu yılın başında Trump, kara para aklama ihlalleri nedeniyle suçlanan kripto borsası BitMEX’in kurucularını ve dolandırıcılıktan hüküm giyen elektrikli kamyon şirketi Nikola’nın kurucusunu da affetmişti. Ayrıca artık faaliyet göstermeyen girişim Ozy Media’nın yöneticisinin cezasını da hafifletmişti.
