https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/beyaz-saray-duyurdu-trump-binance-kurucusu-zhaoyu-affetti-1100427214.html
Beyaz Saray duyurdu: 'Trump, Binance kurucusu Zhao’yu affetti'
Beyaz Saray duyurdu: 'Trump, Binance kurucusu Zhao’yu affetti'
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın hüküm giymiş Binance kurucusu Zhao’yu affettiğini açıkladı. 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T18:39+0300
2025-10-23T18:39+0300
2025-10-23T18:39+0300
dünya
karoline leavitt
donald trump
kripto
binance
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/0c/1063349854_0:45:2000:1170_1920x0_80_0_0_13d0b43dcbbb828ae894b7a3d7095612.jpg
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın anayasal yetkisini kullanarak Biden yönetiminin kripto paraya karşı yürüttüğü savaş kapsamında yargılanan Changpeng Zhao’yu affettiğini duyurdu.Leavitt açıklamasında ayrıca, "Biden yönetiminin kripto paralara karşı savaşı sona erdi" cümlesinin altını çizdi.Kripto dünyasının en güçlü isimlerinden biri sayılan Zhao, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in yıllarca süren usulsüzlük soruşturmasını sona erdirmek için ABD hükümetiyle 4.3 milyar dolarlık bir uzlaşmaya varmasının ardından CEO’luk görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.2024’te dört ay hapis cezasına çarptırılan Zhao bu cezasını Eylül 2024’te tamamlamıştı.Trump’ın Zhao’yu affetmesi hususunun şirkete geri dönmesinin önünü de açtığı kaydedildi.Zhao’nun affı, Trump’ın beyaz yaka suçlarından hüküm giymiş yöneticilere verdiği afların sonuncusu oldu.Bu yılın başında Trump, kara para aklama ihlalleri nedeniyle suçlanan kripto borsası BitMEX’in kurucularını ve dolandırıcılıktan hüküm giyen elektrikli kamyon şirketi Nikola’nın kurucusunu da affetmişti. Ayrıca artık faaliyet göstermeyen girişim Ozy Media’nın yöneticisinin cezasını da hafifletmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/zaharova-abnin-20-yaptirim-paketinde-kuslarin-transit-gecisi-de-yasaklanabilir-1100426442.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/0c/1063349854_190:0:1810:1215_1920x0_80_0_0_64b69af7165192b0ab1511c7e830c5af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
binance, changpeng zhao, trump, trump binance, trump changpeng zhao, trump zaho
binance, changpeng zhao, trump, trump binance, trump changpeng zhao, trump zaho
Beyaz Saray duyurdu: 'Trump, Binance kurucusu Zhao’yu affetti'
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın hüküm giymiş Binance kurucusu Zhao’yu affettiğini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın anayasal yetkisini kullanarak Biden yönetiminin kripto paraya karşı yürüttüğü savaş kapsamında yargılanan Changpeng Zhao’yu affettiğini duyurdu.
Leavitt açıklamasında ayrıca, "Biden yönetiminin kripto paralara karşı savaşı sona erdi" cümlesinin altını çizdi.
Kripto dünyasının en güçlü isimlerinden biri sayılan Zhao, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in yıllarca süren usulsüzlük soruşturmasını sona erdirmek için ABD hükümetiyle 4.3 milyar dolarlık bir uzlaşmaya varmasının ardından CEO’luk görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.
2024’te dört ay hapis cezasına çarptırılan Zhao bu cezasını Eylül 2024’te tamamlamıştı.
Trump’ın Zhao’yu affetmesi hususunun şirkete geri dönmesinin önünü de açtığı kaydedildi.
Zhao’nun affı, Trump’ın beyaz yaka suçlarından hüküm giymiş yöneticilere verdiği afların sonuncusu oldu.
Bu yılın başında Trump, kara para aklama ihlalleri nedeniyle suçlanan kripto borsası BitMEX’in kurucularını ve dolandırıcılıktan hüküm giyen elektrikli kamyon şirketi Nikola’nın kurucusunu da affetmişti. Ayrıca artık faaliyet göstermeyen girişim Ozy Media’nın yöneticisinin cezasını da hafifletmişti.