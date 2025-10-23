Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/arda-guler-ve-kenan-yildiz-beraber-ter-doktu-real-madrid-tek-golle-galibiyeti-aldi-1100406924.html
Arda Güler ve Kenan Yıldız beraber ter döktü: Real Madrid tek golle galibiyeti aldı
Arda Güler ve Kenan Yıldız beraber ter döktü: Real Madrid tek golle galibiyeti aldı
Sputnik Türkiye
Şampiyonar Ligi'nin lig aşamasının 3. haftasında Real Madrid ile Juventus kozlarını paylaştı. "Türk derbisi"ne sahne olan dev maçta, milli futbolcular Arda... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T08:20+0300
2025-10-23T08:20+0300
spor
arda güler
kenan yıldız
real madrid
juventus
şampiyonlar ligi kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100407289_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_b00a2f0caecab12f648ee8c7524a34c8.jpg
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta mücadeleleri tamamlandı.36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı.Galatasaray, sahasında ağırladığı Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i Osimhen (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-1 mağlup ederek bu sezon ikinci galibiyetini elde etti. Konuk takımın golünü Helmersen kaydetti.Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus'u karşı karşıya getiren mücadelede, İspanyol temsilcisi Jude Bellingham'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.Şampiyonlar Ligi maçlarıChelsea, hakem Felix Zwayer'in 3 kez penaltı noktasını gösterdiği maçta Ajax'ı Marc Guiu, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Estevao ve Tyrique George'un golleriyle 5-1 mağlup etti. Konuk ekibin golü bir dönem Beşiktaş forması da giyen Wout Weghorts'tan geldi.19 yaşındaki Marc Guiu, 18. dakikada attığı golle Chelsea tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç futbolcusu oldu. 45+6. dakikada penaltıdan rakip fileleri havalandıran 18 yaşındaki Estevao, 33 dakika sonra rekoru kendi adına geliştirdi.66. dakikada Romeo Lavia'nın yerine giren 17 yaşındaki Reggie Walsh, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncusu oldu.Liverpool geriye düştüğü Eintracht Frankfurt deplasmanından 5-1 galip ayrılırken, Bayern Münih de sahasında Club Brugge'ü 4-0 yendi.Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/victor-osimhen-galatasaray-tarihine-gecti-nijeryali-yildiz-rekorlar-kirdi-1100402095.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100407289_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_d7191f105c43bd92aa5e410d70db872d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
arda güler, kenan yıldız, şampiyonlar ligi maçları
arda güler, kenan yıldız, şampiyonlar ligi maçları

Arda Güler ve Kenan Yıldız beraber ter döktü: Real Madrid tek golle galibiyeti aldı

08:20 23.10.2025
© Burak AkbulutArda Güler ve Kenan Yıldız
Arda Güler ve Kenan Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
© Burak Akbulut
Abone ol
Şampiyonar Ligi'nin lig aşamasının 3. haftasında Real Madrid ile Juventus kozlarını paylaştı. "Türk derbisi"ne sahne olan dev maçta, milli futbolcular Arda Güler ile Kenan Yıldız birbirine rakip oldu. Real Madrid maçı Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta mücadeleleri tamamlandı.
36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı.
Galatasaray, sahasında ağırladığı Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i Osimhen (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-1 mağlup ederek bu sezon ikinci galibiyetini elde etti. Konuk takımın golünü Helmersen kaydetti.
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus'u karşı karşıya getiren mücadelede, İspanyol temsilcisi Jude Bellingham'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi maçları

Chelsea, hakem Felix Zwayer'in 3 kez penaltı noktasını gösterdiği maçta Ajax'ı Marc Guiu, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Estevao ve Tyrique George'un golleriyle 5-1 mağlup etti. Konuk ekibin golü bir dönem Beşiktaş forması da giyen Wout Weghorts'tan geldi.
19 yaşındaki Marc Guiu, 18. dakikada attığı golle Chelsea tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç futbolcusu oldu. 45+6. dakikada penaltıdan rakip fileleri havalandıran 18 yaşındaki Estevao, 33 dakika sonra rekoru kendi adına geliştirdi.
66. dakikada Romeo Lavia'nın yerine giren 17 yaşındaki Reggie Walsh, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncusu oldu.
Liverpool geriye düştüğü Eintracht Frankfurt deplasmanından 5-1 galip ayrılırken, Bayern Münih de sahasında Club Brugge'ü 4-0 yendi.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray-Bodo/Glimt (Norveç): 3-1
Athletic Bilbao (İspanya)-Karabağ (Azerbaycan): 3-1
Chelsea (İngiltere)-Ajax (Hollanda): 5-1
Atalanta (İtalya)-Slavia Prag (Çekya): 0-0
Eintracht Frankfurt (Almanya)-Liverpool (İngiltere): 1-5
Sporting (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa): 2-1
Monaco (Fransa)-Tottenham (İngiltere): 0-0
Real Madrid (İspanya)-Juventus (İtalya): 1-0
Bayern Münih (Almanya)-Club Brugge (Belçika): 4-0
Victor Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
SPOR
Victor Osimhen, Galatasaray tarihine geçti: Nijeryalı yıldız rekorlar kırdı
Dün, 22:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала