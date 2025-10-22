https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/aski-genel-muduru-akcay-kesikkopru-calismalarini-degerlendirdi-allah-izin-verirse-bugun-itibariyla-1100395456.html
ASKİ Genel Müdürü Akçay, Kesikköprü çalışmalarını değerlendirdi: Allah izin verirse bugün itibarıyla bitiriyoruz
ASKİ Genel Müdürü Akçay, Kesikköprü çalışmalarını değerlendirdi: Allah izin verirse bugün itibarıyla bitiriyoruz
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Kesikköprü hattındaki çalışmalara ilişkin, "Allah izin verirse bugün itibarıyla... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
Aski Genel Müdürü Kesikköprü hattındaki çalışmalara ilişkin son bilgileri paylaştı ve "Allah izin verirse bugün itibarıyla bitiriyoruz ve bağlantısını yapacağız. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra bölgede bu nedenle oluşan arızaların tekrar ortaya çıkması engellenmiş olacak." dedi.Eylülde borular patladı: Yeni bir çelik hat varEylülde hat borularında patlama yaşandığını hatırlatan Akçay, çalışmalar sonucunda 7 Ekim'de bağlantıların yapıldığını ancak bu sırada diğer hattın da patladığını, bu nedenle tek hatla Ankara'ya su vermeye devam ettiklerini söyledi.Akçay, çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:CTP boruların yüksek basınca dayanamadığını belirten Akçay, "Biz de o nedenle 13-14 barlık basınç olan yerin tamamını değiştirip doğrudan çelik boruya bağlıyoruz. Artık yüksek basınç olan yerde CTP boru olmayacak, bu yüzden basınçtan dolayı artık risk yok. Şunu söyleyebiliriz: Artık burada bundan sonra böyle bir sorun beklemiyoruz." dedi.'Basınç düşüşü bekliyoruz, bazı yerlere su gitmeyebilir'Akçay, yüksek kotlardaki bazı konutlarda yaşanan su kesintilerine ilişkin, "Özellikle bu şikayet gelen yerlerde ne yazık ki bu sorun var. O yüzden vatandaşlara bu sorunla karşılaşmamaları için depo yaptırmalarını öneriyoruz. Burada 1 günlük çalışmamız var. Bu çalışma içerisinde aynı şekilde basınç düşüşü bekliyoruz. Bazı yerlere su gitmeyebilir ama şu anda bütün tankerlerimiz hazır. İsteyen herkese anında tankerlerimizi yönlendireceğiz." diye konuştu.Çelik boru döşendi: Paslı su riski yokYeni döşenen çelik boruların içinde seramik kaplama olduğu için "paslı su riski" olmadığını söyleyen Akçay, borular patlamadan önce neden müdahale edilmediği sorusuna, "Bu olay hidrolik yönetimiyle ilgili. ASKİ'de modelin kurgulanış biçimi, birbirine bağlı katmanlarla depolara su basılması şeklinde çalışmış. O nedenle de alttaki yeri kestiğinizde üsttekiler de etkileniyor. Bunu da kolay yönetebilmek mümkün değil. Şu anda biz bütün arkadaşlarımızla, hocalardan da destek alarak Ankara'nın bütün suyunun tamamını yönetecek bir hidrolik modelleme çalışmaya başladık. Su miktarı düşse bile bu düşüşün minimum seviyede etki etmesini sağlayacak bir modeli yapacağız ve bundan sonrakilere de miras bırakacağız." yanıtını verdi.
2025
ASKİ Genel Müdürü Akçay, Kesikköprü çalışmalarını değerlendirdi: Allah izin verirse bugün itibarıyla bitiriyoruz
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Kesikköprü hattındaki çalışmalara ilişkin, "Allah izin verirse bugün itibarıyla bitiriyoruz ve bağlantısını yapacağız. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra bölgede bu nedenle oluşan arızaların tekrar ortaya çıkması engellenmiş olacak." dedi.
Aski Genel Müdürü Kesikköprü hattındaki çalışmalara ilişkin son bilgileri paylaştı ve "Allah izin verirse bugün itibarıyla bitiriyoruz ve bağlantısını yapacağız. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra bölgede bu nedenle oluşan arızaların tekrar ortaya çıkması engellenmiş olacak." dedi.
Eylülde borular patladı: Yeni bir çelik hat var
Eylülde hat borularında patlama yaşandığını hatırlatan Akçay, çalışmalar sonucunda 7 Ekim'de bağlantıların yapıldığını ancak bu sırada diğer hattın da patladığını, bu nedenle tek hatla Ankara'ya su vermeye devam ettiklerini söyledi.
Akçay, çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:
"Bu arada da iki borunun bulunduğu yerde yüksek basınç nedeniyle tekrar oluşması muhtemel riskleri bertaraf edebilmek amacıyla 'bu hattı tamamen iptal edelim' diye yeni bir 2 bin 200'lük çelik hatta başladık. Allah izin verirse bugün itibarıyla bitiriyoruz ve bağlantısını yapacağız. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra da bu bölgede bu nedenle oluşan arızaların tekrar ortaya çıkması engellenmiş olacak. Ankara'ya daha yüksek miktarda kesintisiz olarak daha az riskli şekilde su temini Kesikköprü'den sağlanacak."
CTP boruların yüksek basınca dayanamadığını belirten Akçay, "Biz de o nedenle 13-14 barlık basınç olan yerin tamamını değiştirip doğrudan çelik boruya bağlıyoruz. Artık yüksek basınç olan yerde CTP boru olmayacak, bu yüzden basınçtan dolayı artık risk yok. Şunu söyleyebiliriz: Artık burada bundan sonra böyle bir sorun beklemiyoruz." dedi.
'Basınç düşüşü bekliyoruz, bazı yerlere su gitmeyebilir'
Akçay, yüksek kotlardaki bazı konutlarda yaşanan su kesintilerine ilişkin, "Özellikle bu şikayet gelen yerlerde ne yazık ki bu sorun var. O yüzden vatandaşlara bu sorunla karşılaşmamaları için depo yaptırmalarını öneriyoruz. Burada 1 günlük çalışmamız var. Bu çalışma içerisinde aynı şekilde basınç düşüşü bekliyoruz. Bazı yerlere su gitmeyebilir ama şu anda bütün tankerlerimiz hazır. İsteyen herkese anında tankerlerimizi yönlendireceğiz." diye konuştu.
Çelik boru döşendi: Paslı su riski yok
Yeni döşenen çelik boruların içinde seramik kaplama olduğu için "paslı su riski" olmadığını söyleyen Akçay, borular patlamadan önce neden müdahale edilmediği sorusuna, "Bu olay hidrolik yönetimiyle ilgili. ASKİ'de modelin kurgulanış biçimi, birbirine bağlı katmanlarla depolara su basılması şeklinde çalışmış. O nedenle de alttaki yeri kestiğinizde üsttekiler de etkileniyor. Bunu da kolay yönetebilmek mümkün değil. Şu anda biz bütün arkadaşlarımızla, hocalardan da destek alarak Ankara'nın bütün suyunun tamamını yönetecek bir hidrolik modelleme çalışmaya başladık. Su miktarı düşse bile bu düşüşün minimum seviyede etki etmesini sağlayacak bir modeli yapacağız ve bundan sonrakilere de miras bırakacağız." yanıtını verdi.