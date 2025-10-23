https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/almanyada-tatbikatta-kaos-polis-gizli-askeri-tatbikattaki-askeri-vurdu-1100426189.html

Almanya’da tatbikatta kaos: Polis, 'gizli askeri tatbikattaki' askeri vurdu

Almanya'da tatbikatta kaos: Polis, 'gizli askeri tatbikattaki' askeri vurdu

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Erding kentinde çarşamba günü düzenlenen bir askeri tatbikat, polisle yaşanan karışıklık sonucu kaosa dönüştü. Detaylar haberde...

Alman ordusundan yapılan açıklamada, askeri polisin 'son yılların en büyük ve en karmaşık tatbikatlarından birini gerçekleştirdiği' belirtildi.‘Marshal Power 2025’ adı verilen tatbikata yaklaşık 500 asker katıldı. Senaryo, Münih çevresinde bir savunma durumuna hazırlık amacıyla kamuya açık alanlarda yürütülüyordu.Ayrıca 300 civarında polis, itfaiye eri ve kurtarma görevlisi de tatbikatta görev aldı.Vatandaşlar ihbar ettiAncak Almanya basınına göre, ne bölge sakinleri ne de Erding polis teşkilatı bu tatbikattan haberdardı.Çiftlik binalarında silahlı ve maskeli kişileri gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.Bölge polisi tam alarm durumuna geçti ve olay yerine ekip gönderdi. Ancak olay yerine gelen polisler, askeri polis birimlerinin tatbikat kapsamında boş mermiyle ateş açmasıyla karşılaştı.Gerçek mermi kullanıldıDurumu gerçek bir saldırı sanan polisler ise karşılık verdi ve gerçek mermi kullandı.Çıkan kısa süreli çatışmada bir asker yüzünden hafif şekilde yaralandı ve helikopterle hastaneye kaldırıldı.İletişim eksikliğiOrdudan yapılan açıklamada, olayın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturma başlatıldığı, tatbikatın ise askeri gizlilik kapsamında yürütüldüğü bildirildi.Olay, Almanya’da güvenlik kurumları arasındaki iletişim eksikliğini gündeme taşıdı.

