https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/pistorius-almanya-ukraynaya-iki-adet-iris-t-hava-savunma-sistemi-tedarik-edecek-1100218822.html

Pistorius: Almanya, Ukrayna'ya iki adet IRIS-T hava savunma sistemi tedarik edecek

Pistorius: Almanya, Ukrayna'ya iki adet IRIS-T hava savunma sistemi tedarik edecek

Sputnik Türkiye

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya’nın Ukrayna'ya iki adet IRIS-T hava savunma sistemi ve bunlara ait mühimmat tedarik edeceğini açıkladı. 15.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-15T21:41+0300

2025-10-15T21:41+0300

2025-10-15T21:39+0300

ukrayna kri̇zi̇

boris pistorius

almanya

ukrayna

nato

ukrayna silahlı kuvvetleri

aleksey makeyev

kremlin

rusya

iris-t

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1b/1066282661_0:0:1151:648_1920x0_80_0_0_dcc8c80e8383c426a18fff3b5fb2cb6c.jpg

NATO Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda konuşan Pistorius, iki yeni anlaşma kapsamında Ukrayna'ya iki adet IRIS-T hava savunma sistemi ve mühimmat tedarik edileceğini söyledi.Pistorius, “Ukrayna'nın hava savunmasını, iki adet IRIS-T hava savunma sistemi, çok sayıda güdümlü füze ve taşınabilir uçaksavar füze sistemleri tedarikine ilişkin yeni sözleşmelerle güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.Pistorius ayrıca, Ukrayna ordusuna modern tanksavar silahları, haberleşme ekimpanları ve en gelişmiş hafif silahların da sağlanacağını belirterek, “Ayrıca, Ukrayna'ya halihazırda tedarik edilen silah sistemlerinin modernizasyonu ve hizmet ömürlerinin uzatılması için kapsamlı bir proje başlatacağız” diye konuştu.Temmuz sonunda Alman televizyon kanalı n-tv, Ukrayna Büyükelçisi Aleksey Makeyev'e atıfla, Almanya'nın Ukrayna'ya 11 adet IRIS-T SLM sistemi tedarik edeceğini aktarmıştı. O dönemde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bu tür sistemlerden yedi adet bulunuyordu.Geçen yıl Alman hükümeti, 2026 yılına kadar toplam 24 adet IRIS-T sistemini finanse edeceğini açıklamıştı.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah götüren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu ifade etmişti. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/almanya-savunma-bakani-pistorius-ukraynaya-silah-alimi-icin-500-milyon-dolar-ayirdik-1100217749.html

almanya

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

boris pistorius, almanya, ukrayna, nato, ukrayna silahlı kuvvetleri, aleksey makeyev, kremlin, rusya, iris-t, hava savunma sistemi