https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/akdenizde-70-kisiyi-tasiyan-gocmen-teknesi-alabora-oldu-cocuklar-dahil-onlarca-kisi-oldu-1100417980.html
Akdeniz'de 70 kişiyi taşıyan göçmen teknesi alabora oldu: En az 40 ölü
Akdeniz'de 70 kişiyi taşıyan göçmen teknesi alabora oldu: En az 40 ölü
Sputnik Türkiye
Tunus’un Mahdia kenti açıklarında Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmen teknesi battı. Aralarında bebeklerin de bulunduğu en az 40 kişi yaşamını yitirdi. Yaklaşık... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T15:07+0300
2025-10-23T15:07+0300
2025-10-23T15:08+0300
dünya
tunus
akdeniz
ab
afrika
göçmen
mülteci
alabora
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100417762_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_e0c0cf1af4b1b2ac059b0de14951f6a9.jpg
Tunus’un merkezindeki Mahdia limanı açıklarında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Yetkililer, teknede yaklaşık 70 kişinin bulunduğunu ve çoğunun Sahra Altı Afrika ülkelerinden geldiğini aktardı. Kurtarılanların ifadesine göre teknede bebekler ve küçük çocuklar da vardı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.'Akdeniz en ölümcül göç rotalarından biri'Birleşmiş Milletler verilerine göre, geçen yıl 210 binden fazla kişi Afrika’dan Avrupa’ya geçmeye çalıştı. Yaklaşık 2 bin göçmen hayatını kaybetti, 60 bin kişi ise denizde durdurularak geri gönderildi.Avrupa Birliği ve Tunus arasında anlaşma imzalanmıştıTunus, yoksulluk ve çatışmalardan kaçan binlerce göçmenin ana çıkış noktalarından biri olmaya devam ediyor. Avrupa Birliği ile Tunus arasında Temmuz 2023’te imzalanan "Stratejik Ortaklık için Mutabakat Zaptı” kapsamında ülkeye sınır güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele için destek sağlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/libya-aciklarinda-facia-100den-fazla-sudanli-gocmen-yasamini-yitirdi-1099473351.html
tunus
akdeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100417762_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_fd1fb73724d9af9d4604a4ad72958957.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tunus, akdeniz, ab, afrika, göçmen, mülteci, alabora
tunus, akdeniz, ab, afrika, göçmen, mülteci, alabora
Akdeniz'de 70 kişiyi taşıyan göçmen teknesi alabora oldu: En az 40 ölü
15:07 23.10.2025 (güncellendi: 15:08 23.10.2025)
Tunus’un Mahdia kenti açıklarında Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmen teknesi battı. Aralarında bebeklerin de bulunduğu en az 40 kişi yaşamını yitirdi. Yaklaşık 30 kişinin kurtarıldığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tunus’un merkezindeki Mahdia limanı açıklarında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Yetkililer, teknede yaklaşık 70 kişinin bulunduğunu ve çoğunun Sahra Altı Afrika ülkelerinden geldiğini aktardı. Kurtarılanların ifadesine göre teknede bebekler ve küçük çocuklar da vardı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
'Akdeniz en ölümcül göç rotalarından biri'
Birleşmiş Milletler verilerine göre, geçen yıl 210 binden fazla kişi Afrika’dan Avrupa’ya geçmeye çalıştı. Yaklaşık 2 bin göçmen hayatını kaybetti, 60 bin kişi ise denizde durdurularak geri gönderildi.
Avrupa Birliği ve Tunus arasında anlaşma imzalanmıştı
Tunus, yoksulluk ve çatışmalardan kaçan binlerce göçmenin ana çıkış noktalarından biri olmaya devam ediyor. Avrupa Birliği ile Tunus arasında Temmuz 2023’te imzalanan "Stratejik Ortaklık için Mutabakat Zaptı” kapsamında ülkeye sınır güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele için destek sağlanıyor.