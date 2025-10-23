https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/akdenizde-70-kisiyi-tasiyan-gocmen-teknesi-alabora-oldu-cocuklar-dahil-onlarca-kisi-oldu-1100417980.html

Akdeniz'de 70 kişiyi taşıyan göçmen teknesi alabora oldu: En az 40 ölü

Tunus'un Mahdia kenti açıklarında Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmen teknesi battı. Aralarında bebeklerin de bulunduğu en az 40 kişi yaşamını yitirdi.

Tunus’un merkezindeki Mahdia limanı açıklarında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Yetkililer, teknede yaklaşık 70 kişinin bulunduğunu ve çoğunun Sahra Altı Afrika ülkelerinden geldiğini aktardı. Kurtarılanların ifadesine göre teknede bebekler ve küçük çocuklar da vardı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.'Akdeniz en ölümcül göç rotalarından biri'Birleşmiş Milletler verilerine göre, geçen yıl 210 binden fazla kişi Afrika’dan Avrupa’ya geçmeye çalıştı. Yaklaşık 2 bin göçmen hayatını kaybetti, 60 bin kişi ise denizde durdurularak geri gönderildi.Avrupa Birliği ve Tunus arasında anlaşma imzalanmıştıTunus, yoksulluk ve çatışmalardan kaçan binlerce göçmenin ana çıkış noktalarından biri olmaya devam ediyor. Avrupa Birliği ile Tunus arasında Temmuz 2023’te imzalanan "Stratejik Ortaklık için Mutabakat Zaptı” kapsamında ülkeye sınır güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele için destek sağlanıyor.

