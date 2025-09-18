https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/libya-aciklarinda-facia-100den-fazla-sudanli-gocmen-yasamini-yitirdi-1099473351.html
Libya açıklarında facia: 100’den fazla Sudanlı göçmen yaşamını yitirdi
2025-09-18T17:49+0300
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), cumartesi günü Tobruk açıklarında 74 kişiyi taşıyan bir teknenin battığını, yalnızca 13 kişinin kurtulduğunu açıkladı. Onlarca kişinin hala kayıp olduğu bildirildi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise pazar günü yaşanan ikinci kazada, 75 Sudanlı mülteciyi taşıyan bir teknenin yangın çıkması sonucu battığını, en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.IOM verilerine göre yılın başından 13 Eylül’e kadar Orta Akdeniz güzergahında 456 kişi yaşamını yitirdi, 420 kişi ise kayboldu. Bu rota, mülteciler için dünyanın en tehlikeli deniz yolu olarak tanımlanıyor.Sudan’daki savaştan kaçış Sudan’da ordu ile paramiliter gruplar arasındaki çatışmalar, son iki yılda 140 binden fazla kişinin Libya’ya kaçmasına neden oldu. Çoğu, Libya’nın güneydoğusundaki sınır bölgelerinden ülkeye giriş yaptı. Libya, hem İtalya hem de Yunanistan’a olan yakınlığı nedeniyle Avrupa’ya geçişte en çok kullanılan noktalardan biri. Ancak ülkedeki iç karışıklıklar ve milis gruplar, mültecilerin durumunu daha da zorlaştırıyor.Ağır insan hakları ihlalleri Uluslararası kurumlar, Libya’da mültecilere yönelik insan kaçakçılığı, işkence, köleleştirme ve kötü muamele vakalarının yaygın şekilde rapor edildiğini bildirdi. Buna rağmen Avrupa Birliği’nin Libya sahil güvenliğine destek vermesi, tartışmalara yol açıyor. Son kazaların ardından uluslararası kuruluşlar, daha fazla trajedinin yaşanmaması için güvenli yolların oluşturulması çağrısında bulundu.
Hafta sonu Libya açıklarında meydana gelen iki ayrı gemi kazasında yüzün üzerinde Sudanlı mülteci hayatını kaybetti ya da kayboldu. Birleşmiş Milletler kurumları, ölü sayısının hızla arttığını ve durumun endişe verici olduğunu aktardı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), cumartesi günü Tobruk açıklarında 74 kişiyi taşıyan bir teknenin battığını, yalnızca 13 kişinin kurtulduğunu açıkladı. Onlarca kişinin hala kayıp olduğu bildirildi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise pazar günü yaşanan ikinci kazada, 75 Sudanlı mülteciyi taşıyan bir teknenin yangın çıkması sonucu battığını, en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
IOM verilerine göre yılın başından 13 Eylül’e kadar Orta Akdeniz güzergahında 456 kişi yaşamını yitirdi, 420 kişi ise kayboldu. Bu rota, mülteciler için dünyanın en tehlikeli deniz yolu olarak tanımlanıyor.
Sudan’daki savaştan kaçış
Sudan’da ordu ile paramiliter gruplar arasındaki çatışmalar, son iki yılda 140 binden fazla kişinin Libya’ya kaçmasına neden oldu. Çoğu, Libya’nın güneydoğusundaki sınır bölgelerinden ülkeye giriş yaptı. Libya, hem İtalya hem de Yunanistan’a olan yakınlığı nedeniyle Avrupa’ya geçişte en çok kullanılan noktalardan biri. Ancak ülkedeki iç karışıklıklar ve milis gruplar, mültecilerin durumunu daha da zorlaştırıyor.
Ağır insan hakları ihlalleri
Uluslararası kurumlar, Libya’da mültecilere yönelik insan kaçakçılığı, işkence, köleleştirme ve kötü muamele vakalarının yaygın şekilde rapor edildiğini bildirdi. Buna rağmen Avrupa Birliği’nin Libya sahil güvenliğine destek vermesi, tartışmalara yol açıyor. Son kazaların ardından uluslararası kuruluşlar, daha fazla trajedinin yaşanmaması için güvenli yolların oluşturulması çağrısında bulundu.