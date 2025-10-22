https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/motorine-gece-yarisi-indirim-tabelalar-guncellendi-1100378685.html
Motorine gece yarısı indirim: Tabelalar güncellendi
Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası motorinin litre fiyatına ortalama 93 kuruş indirim yapıldı. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren akaryakıt... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor.Motorinin litre fiyatına ortalama 93 kuruş indirim geldi. İndirim, gece yarısından itibaren yürürlüğe girerek tabelalara yansıdı. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. LPG fiyatları da mevcut seviyesini koruyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİndirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
Şehir
Benzin (TL/Litre)
Motorin (TL/Litre)
LPG (TL/Litre)
İstanbul (Avrupa Yakası)
52,26
52,35
27,71
Ankara
53,08
53,36
27,60
İzmir
53,42
53,70
27,53