Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler
Motorine gece yarısı indirim: Tabelalar güncellendi
Motorine gece yarısı indirim: Tabelalar güncellendi
Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası motorinin litre fiyatına ortalama 93 kuruş indirim yapıldı. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren akaryakıt... 22.10.2025
Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor.Motorinin litre fiyatına ortalama 93 kuruş indirim geldi. İndirim, gece yarısından itibaren yürürlüğe girerek tabelalara yansıdı. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. LPG fiyatları da mevcut seviyesini koruyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİndirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
09:22 22.10.2025
Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası motorinin litre fiyatına ortalama 93 kuruş indirim yapıldı. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarının tabelalarına yansıdı. Benzin fiyatlarında değişiklik beklenmiyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor.
Motorinin litre fiyatına ortalama 93 kuruş indirim geldi. İndirim, gece yarısından itibaren yürürlüğe girerek tabelalara yansıdı. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. LPG fiyatları da mevcut seviyesini koruyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İndirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Şehir

Benzin (TL/Litre)

Motorin (TL/Litre)

LPG (TL/Litre)

İstanbul (Avrupa Yakası)

52,26

52,35

27,71

Ankara

53,08

53,36

27,60

İzmir

53,42

53,70

27,53

