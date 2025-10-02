https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/belcika-rus-varliklarina-el-konulmasi-icin-tum-ab-ulkelerinden-yasal-garanti-talep-ediyor-1099844393.html

Belçika, Rus varlıklarına el konulması için tüm AB ülkelerinden yasal garanti talep ediyor

Belçika, Rus varlıklarına el konulması için tüm AB ülkelerinden yasal garanti talep ediyor

02.10.2025

Belçika Başbakanı Bart De Wever, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi öncesinde yaptığı açıklama sırasında, tüm AB liderlerinden, dondurulan Rus varlıklarına el konulmasından doğabilecek risklerinin paylaşılacağı yönünde garanti beklediklerini söyledi.De Wever, “Onlara, tüm AB ülkeleri liderlerinin, tüm mali riskleri paylaşma taahhüdüne dair imzalarına ihtiyacımız olduğunu söyledim” ifadesini kullandı.Belçika’nın, Euroclear platformunda bulunan ve “gelir ve vergi üreten” varlıkların kamulaştırılmasına karşı çıktığını kaydeden Başbakan, henüz AB ülkelerinden mali garanti almadıklarını yineledi.Ayrıca diğer AB ülkelerine “topraklarında bulunan Rus varlıkları konusunda tamamen şeffaf olma" çağrısında bulunan De Wever, bu varlıkların miktarının Belçika'dakinden az olmadığının altını çizdi.Rus varlıklarından Ukrayna’ya kredi sağlama planıAlmanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiliz Financial Times gazetesi için kaleme aldığı yazısında, Ukrayna'ya dondurulan Rus varlıkları kullanılarak yaklaşık 140 milyar euro’luk faizsiz kredi sağlamayı önermişti. Merz, bu öneriyi 1 Ekim'de Kopenhag'da düzenlenecek gayrı resmi AB Zirvesi’nde görüşme niyetini açıklamıştı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek.Belçika Başbakanı Bart de Wever, BM Genel Kurulu oturumlarında, Merz'in önerisine sert bir şekilde karşı çıkarak “bunun asla olmayacağını” söylemişti. Belçika Başbakanı, üçüncü bir ülke merkez bankasının varlıklarına el konulmasının yalnızca Belçika için değil, tüm AB için tehlikeli bir emsal oluşturacağını kaydetmişti.Rus varlıklarının dondurulması 'hırsızlık' olarak nitelendirilmiştiÖzel Askeri Operasyon'un başlamasından sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulurken ve esas olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.Moskova ise Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.AB'nin bu hamlesine karşı misilleme olarak Rusya da bazı sınırlamalar getirerek 'dost olmayan ülkelerden' gelen yabancı yatırımcıların varlıkları ve bunlardan elde edilen gelirler 'C tipi' özel hesaplarda toplama kararı almıştı. Söz konusu bu paraların yurt dışına çıkarılması yalnızca özel bir hükümet komisyonunun kararıyla mümkün olabiliyor.

