Trump yalanladı: 'Ukrayna'ya uzun menzilli füze kullanma izni vermedim'

ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street Journal gazetesinin Trump'ın Ukraynaya uzun menzilli saldırı düzenlemesine izin verdiğine dair haberini yalanladı. 22.10.2025, Sputnik Türkiye

ukrayna kri̇zi̇

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Kiev’e ,Rusya’ya uzun menzilli saldırılar düzenlemesine izin verdiğine dair medyada dolaşan iddiaları yalanladı.Truth Socail'daki paylaşımında Trump, şu ifadeleri kullandı:Daha önce WSJ, ABD’nin Batılı müttefikler tarafından Ukrayna’ya verilen bazı uzun menzilli füzelerin kullanımına dair temel kısıtlamayı kaldırdığını, bu sayede Kiev’in Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırılarını artırabileceğini bildirmişti. Gazete, Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesine saldırı düzenlemek için İngiliz yapımı Storm Shadow seyir füzesini kullandığını iddia etmişti.

