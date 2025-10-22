Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street Journal gazetesinin Trump'ın Ukraynaya uzun menzilli saldırı düzenlemesine izin verdiğine dair haberini yalanladı. 22.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Kiev’e ,Rusya’ya uzun menzilli saldırılar düzenlemesine izin verdiğine dair medyada dolaşan iddiaları yalanladı.Truth Socail'daki paylaşımında Trump, şu ifadeleri kullandı:Daha önce WSJ, ABD’nin Batılı müttefikler tarafından Ukrayna’ya verilen bazı uzun menzilli füzelerin kullanımına dair temel kısıtlamayı kaldırdığını, bu sayede Kiev’in Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırılarını artırabileceğini bildirmişti. Gazete, Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesine saldırı düzenlemek için İngiliz yapımı Storm Shadow seyir füzesini kullandığını iddia etmişti.
Trump yalanladı: 'Ukrayna'ya uzun menzilli füze kullanma izni vermedim'

23:44 22.10.2025 (güncellendi: 00:10 23.10.2025)
© AP Photo / Alex Brandon
ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street Journal gazetesinin Trump'ın Ukraynaya uzun menzilli saldırı düzenlemesine izin verdiğine dair haberini yalanladı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Kiev’e ,Rusya’ya uzun menzilli saldırılar düzenlemesine izin verdiğine dair medyada dolaşan iddiaları yalanladı.
Truth Socail'daki paylaşımında Trump, şu ifadeleri kullandı:
Wall Street Journal'ın ABD'nin Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli füzeler kullanmasına izin verdiğine dair haberi YALAN HABER! ABD'nin bu füzelerle, nereden gelirse gelsin, veya Ukrayna'nın bunlarla ne yaptığıyla hiçbir ilgisi yok!
Daha önce WSJ, ABD’nin Batılı müttefikler tarafından Ukrayna’ya verilen bazı uzun menzilli füzelerin kullanımına dair temel kısıtlamayı kaldırdığını, bu sayede Kiev’in Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırılarını artırabileceğini bildirmişti.
Gazete, Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesine saldırı düzenlemek için İngiliz yapımı Storm Shadow seyir füzesini kullandığını iddia etmişti.
