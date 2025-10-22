https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/yeni-20-lira-banknotlar-bugun-tedavule-giriyor-merkez-bankasi-banknotlardaki-degisikligi-acikladi-1100376630.html
Yeni 20 liralık banknotlar bugün tedavüle giriyor: Merkez Bankası banknotlardaki değişikliği açıkladı
Yeni 20 liralık banknotlar bugün tedavüle giriyor: Merkez Bankası banknotlardaki değişikliği açıkladı
Sputnik Türkiye
E9 Emisyon Grubu 7. tertip 20 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verildi. 20 liralık banknotlardaki imzaların değiştiği belirtilirken yeni 20 liralık... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T08:46+0300
2025-10-22T08:46+0300
2025-10-22T08:48+0300
ekonomi̇
fatih karahan
hatice karahan
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
banknot
yeni banknot
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100376475_0:5:630:359_1920x0_80_0_0_1e24c59594f18512f67685d53f995385.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu 7. Tertip 20 Türk Lirası Banknotların Tedavüle Çıkarılması duyurusunu yayımladı.Merkez Bankası duyurusunda şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/sgkdan-ozel-hastaneler-alti-ayda-334-milyon-lira-ceza--1100350940.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100376475_74:0:557:362_1920x0_80_0_0_a414670343bfbbaf71ecb3ae894e063e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fatih karahan, hatice karahan, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, banknot, yeni banknot
fatih karahan, hatice karahan, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, banknot, yeni banknot
Yeni 20 liralık banknotlar bugün tedavüle giriyor: Merkez Bankası banknotlardaki değişikliği açıkladı
08:46 22.10.2025 (güncellendi: 08:48 22.10.2025)
E9 Emisyon Grubu 7. tertip 20 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verildi. 20 liralık banknotlardaki imzaların değiştiği belirtilirken yeni 20 liralık banknotlarda, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzaları olduğu açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu 7. Tertip 20 Türk Lirası Banknotların Tedavüle Çıkarılması duyurusunu yayımladı.
Merkez Bankası duyurusunda şu ifadeler yer aldı:
Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VII. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde düzenlenmiştir.
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır.
Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir.