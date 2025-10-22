Türkiye
Yeni 20 liralık banknotlar bugün tedavüle giriyor: Merkez Bankası banknotlardaki değişikliği açıkladı
2025-10-22T08:46+0300
2025-10-22T08:48+0300
fatih karahan
hatice karahan
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
banknot
yeni banknot
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu 7. Tertip 20 Türk Lirası Banknotların Tedavüle Çıkarılması duyurusunu yayımladı.Merkez Bankası duyurusunda şu ifadeler yer aldı:
fatih karahan, hatice karahan, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, banknot, yeni banknot
fatih karahan, hatice karahan, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, banknot, yeni banknot

08:46 22.10.2025 (güncellendi: 08:48 22.10.2025)
© Fotoğraf : TC Merkez BankasıYeni 20 lira banknotlar bugün tedavüle giriyor: İmzalar değişti
© Fotoğraf : TC Merkez Bankası
E9 Emisyon Grubu 7. tertip 20 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verildi. 20 liralık banknotlardaki imzaların değiştiği belirtilirken yeni 20 liralık banknotlarda, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzaları olduğu açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu 7. Tertip 20 Türk Lirası Banknotların Tedavüle Çıkarılması duyurusunu yayımladı.
Merkez Bankası duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VII. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde düzenlenmiştir.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır.

Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir.

