SGK'dan özel hastaneler altı ayda 334 milyon lira ceza
SGK'dan özel hastaneler altı ayda 334 milyon lira ceza
SGK, ilk altı ayda usulsüz işlem yaptığı belirlenen özel hastanelere yaklaşık 334 milyon lira ceza kesti. 21.10.2025, Sputnik Türkiye
Özel hastanelerde sağlık hizmetlerinde yapılan usulsüzlüklere yönelik denetimler sonucunda ilk altı ayda 334 milyon lira ceza kesildi. Denetimlerde 4 bin 781 usulsüz işlem tespit edildi. Geçen yıl 8 binden fazla denetim yapıldıSGK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, özel hastanelerde sağlık hizmetlerinin sunumunda yapılan usulsüzlüklere yönelik denetimler devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların haklarının korunması amacıyla geçen yıl 8 bin 382 denetim gerçekleştirildi.Kontrollerde 7 bin 983 işlemde usulsüzlük tespit edilerek ilgili hastanelere 607,9 milyon lira ceza uygulandı. Bu yıl ocak-haziran döneminde ise özel hastanelere yönelik 5 bin 94 denetim yapıldı.Denetimlerde tespit edilen 4 bin 781 usulsüz işlemle ilgili 333,9 milyon lira ceza kesildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/sgk-uzmani-bag-kur-borclari-icin-tarih-verip-uyardi-asgari-ucret-icin-bu-rakami-gecmeyecek-diyerek-1100286396.html
10:42 21.10.2025
Özel hastanelerde sağlık hizmetlerinde yapılan usulsüzlüklere yönelik denetimler sonucunda ilk altı ayda 334 milyon lira ceza kesildi. Denetimlerde 4 bin 781 usulsüz işlem tespit edildi.

Geçen yıl 8 binden fazla denetim yapıldı

SGK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, özel hastanelerde sağlık hizmetlerinin sunumunda yapılan usulsüzlüklere yönelik denetimler devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların haklarının korunması amacıyla geçen yıl 8 bin 382 denetim gerçekleştirildi.
Kontrollerde 7 bin 983 işlemde usulsüzlük tespit edilerek ilgili hastanelere 607,9 milyon lira ceza uygulandı. Bu yıl ocak-haziran döneminde ise özel hastanelere yönelik 5 bin 94 denetim yapıldı.
Denetimlerde tespit edilen 4 bin 781 usulsüz işlemle ilgili 333,9 milyon lira ceza kesildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da SGK'nin paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok. Haksız, usulsüz, şeffaflıktan uzak her uygulamayla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2025
EKONOMİ
SGK uzmanı, Bağ-Kur borçları için tarih verip uyardı: Asgari ücret için 'bu rakamı geçmeyecek' diyerek açıkladı
18 Ekim, 11:28
