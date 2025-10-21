https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/sgkdan-ozel-hastaneler-alti-ayda-334-milyon-lira-ceza--1100350940.html

SGK'dan özel hastaneler altı ayda 334 milyon lira ceza

SGK'dan özel hastaneler altı ayda 334 milyon lira ceza

Sputnik Türkiye

SGK, ilk altı ayda usulsüz işlem yaptığı belirlenen özel hastanelere yaklaşık 334 milyon lira ceza kesti. 21.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-21T10:42+0300

2025-10-21T10:42+0300

2025-10-21T10:42+0300

ekonomi̇

sgk

özel hastane

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/14/1065979785_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6a1ccaa8f46e2b1caa84e0da10dd6a6c.jpg

Özel hastanelerde sağlık hizmetlerinde yapılan usulsüzlüklere yönelik denetimler sonucunda ilk altı ayda 334 milyon lira ceza kesildi. Denetimlerde 4 bin 781 usulsüz işlem tespit edildi. Geçen yıl 8 binden fazla denetim yapıldıSGK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, özel hastanelerde sağlık hizmetlerinin sunumunda yapılan usulsüzlüklere yönelik denetimler devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların haklarının korunması amacıyla geçen yıl 8 bin 382 denetim gerçekleştirildi.Kontrollerde 7 bin 983 işlemde usulsüzlük tespit edilerek ilgili hastanelere 607,9 milyon lira ceza uygulandı. Bu yıl ocak-haziran döneminde ise özel hastanelere yönelik 5 bin 94 denetim yapıldı.Denetimlerde tespit edilen 4 bin 781 usulsüz işlemle ilgili 333,9 milyon lira ceza kesildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/sgk-uzmani-bag-kur-borclari-icin-tarih-verip-uyardi-asgari-ucret-icin-bu-rakami-gecmeyecek-diyerek-1100286396.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sgk, özel hastane