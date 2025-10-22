https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/ukraynada-askeri-hedefler-kinjal-ile-vuruldu-iki-yerlesim-rusyanin-kontrolune-gecti-1100386944.html

Ukrayna’da askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: İki yerleşim Rusya’nın kontrolüne geçti

Ukrayna’da askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: İki yerleşim Rusya’nın kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak dün gece Ukrayna’daki askeri hedefler Kinjal füzeleri dahil... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-22T13:26+0300

2025-10-22T13:26+0300

2025-10-22T13:30+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

dnepropetrovsk

zaporojye bölgesi

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

kinjal

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/50/1033305018_0:109:3254:1939_1920x0_80_0_0_d0fecdb42c077047a4b787a8f5b6bff5.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece Kinjal hipersonik füzeler dahil uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerinin faaliyetini sağlayan enerji altyapısı tesislerini vurdu.Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.Düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam eden Rus ordusu, Dnepropetrovsk Bölgesi’nde İvanovka ve Zaporojye Bölgesi’nde Pavlovka yerleşim birimlerini düşman güçlerden temizledi.Son bir gün içerisinde 1525 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 4 tank ve 10 zırhlı savaş aracını imha etti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna'ya ait bir Su-27 savaş uçağını düşürürken 4 seyir füzesini, 3 uçak bombasını, 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 224 uçak tipi İHA'sını da engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/kremlin-putin-trump-gorusmesinin-tarihi-henuz-belirlenmedi-1100385552.html

rusya

ukrayna

donbass

dnepropetrovsk

zaporojye bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, dnepropetrovsk, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal