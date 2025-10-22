https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/ukraynada-askeri-hedefler-kinjal-ile-vuruldu-iki-yerlesim-rusyanin-kontrolune-gecti-1100386944.html
Ukrayna’da askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: İki yerleşim Rusya’nın kontrolüne geçti
22.10.2025
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece Kinjal hipersonik füzeler dahil uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerinin faaliyetini sağlayan enerji altyapısı tesislerini vurdu.Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.Düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam eden Rus ordusu, Dnepropetrovsk Bölgesi’nde İvanovka ve Zaporojye Bölgesi’nde Pavlovka yerleşim birimlerini düşman güçlerden temizledi.Son bir gün içerisinde 1525 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 4 tank ve 10 zırhlı savaş aracını imha etti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna'ya ait bir Su-27 savaş uçağını düşürürken 4 seyir füzesini, 3 uçak bombasını, 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 224 uçak tipi İHA'sını da engelledi.
13:26 22.10.2025 (güncellendi: 13:30 22.10.2025)
Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak dün gece Ukrayna’daki askeri hedefler Kinjal füzeleri dahil hassas silahlarla vuruldu. Biri Dnepropetrovsk, diğeri Zaporojye bölgesinde olmak üzere iki yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece Kinjal hipersonik füzeler dahil uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerinin faaliyetini sağlayan enerji altyapısı tesislerini vurdu.
Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.
Düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam eden Rus ordusu, Dnepropetrovsk Bölgesi’nde İvanovka ve Zaporojye Bölgesi’nde Pavlovka yerleşim birimlerini düşman güçlerden temizledi.
Son bir gün içerisinde 1525 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 4 tank ve 10 zırhlı savaş aracını imha etti.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna'ya ait bir Su-27 savaş uçağını düşürürken 4 seyir füzesini, 3 uçak bombasını, 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 224 uçak tipi İHA'sını da engelledi.