Türk seçmenin dış politika tercihi: Kendi bölgesinde bağımsız bir güç olmak

AK Parti için hazırlanan bir ankette seçmene Türkiye’nin dış politikasının nasıl şekillendirilmesi gerektiği soruldu. Seçmenlerin tercihi ‘Kendi bölgesinde... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye’nin dış politikadaki adımları bölge ve dünya dengelerine etki edebiliyor. Türkiye’nin dış politikada takındığı tutum bölgesel sorunların çözümleri konusunda da önemli etkilere neden oluyor. Türkiye’nin dış politikada izlemesi gereken tutum konusunda seçmenlerin ne söylediği araştırıldı. AK Parti’nin masasındaki çalışmada ‘Türkiye’nin dış politikadaki ana ekseninin ne olması gerektiği’ soruldu.Seçmenin yüzde 38,7’si Türkiye’nin kendi bölgesinde bağımsız bir güç olması gerektiği görüşünü paylaştı. Seçmenin yüzde 18,5’i ise Türkiye’nin Türk Dünyası ülkeleri ile bir ittifak içerisinde yer alması gerektiği görüşünü paylaştı. İslam Dünyası ülkeleri ile Türkiye’nin bir ittifak içerisinde yer alması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 17,6 oldu.‘ABD ile değil, Asya ile ittifak’Yapılan çalışmada Türkiye’nin yükselen Asya ülkeleri ile ittifak kurmasını düşünenlerin oranı ABD ile ittifak kurmalı diyenlerin oranından daha fazla olması dikkat çekti. Yükselen Asya ülkeleri ile ittifak kurulmalı diyenlerin oranı yüzde 5.9 olarak belirlenirken, Türkiye’nin NATO’da müttefik olduğu ABD ile işbirliği yapmalı diyenlerin oranı yüzde 4.3’te kaldı.

