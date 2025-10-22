'Türk dış politikası savrulmuş durumda'

“Galiba Trump’ın pazarlık taktikleri ve fiyat kızıştırma taktikleri öne çıkıyor. Ukrayna’da savaşı sona erdirmek istiyor ama aynı zamanda bu işten para da kazanmak istiyor. Ukrayna’nın değerli madenlerini, nadir toprak elementlerini kullanmak istiyor. O kadar çok yok aslında ama varmış gibi farz ediyor, bunun üzerine strateji kuruyor. Sonra Zelenskiy’i Beyaz Saray’da azarlıyor J.D. Vance ile birlikte. Sonra Avrupalılara ‘Savaşı devam ettirmek istiyorsanız silahı satın alıp Ukrayna’ya verin. Ama ben vermem parayı’ diyor, paranın vergi mükelleflerine ait olduğunu söylüyor ama İsrail’e çıkarıp veriyor parayı. Şimdi bu adamın söyledikleri on gün mü geçerli, bir gün mü geçerli yoksa birkaç saatliğine mi geçerli bilmiyoruz. Çok sert birtakım açıklamalar yapıp ardından ‘Putin’i özledim bir konuşalım’ diyor. Bunların hepsi mümkün ve kestirmesi çok zor. Şu bir gerçek ama: Avrupa’nın üç büyük ülkesindeki Fransa, İngiltere ve Almanya’da hükümetlerin halkta popülerliği kalmamış durumda. Yapılacak ilk seçimde de siyasetin çöplüğüne atılacaklar. Ama o güne kadar işi sonuna kadar götürmekte kararlılar. Öncelikle kendi ülkelerindeki sorunlarla baş edemiyorlar.

Geçenlerde meslektaşım, ahbabım, Oxford hocalarından Mark Almond ile bir program yaptık. Orada dedi ki ‘Eskiden burada olduğun yıllar artık yok. Bugün gelsen tanıyamazsın. Bildiğin İngiltere kalmadı. Halkta demokrasiye inanç kalmadı. 30 yaş altındaki gençlerin yüzde 40’ı, demokrasinin işe yaramadığını düşünüyor. Demokrasi ile mültecileirn gönderilemeyeceğini, güçlü lidere ihtiyaç duyulduğunu’ söylediler. Nigel Farage’ın yükselişi söz konusu. Fransa tam bir trajediye dönüştü. Macron’a ‘mikron’ demek lazım. Macron denilebilecek bir tarafı kalmadı. Kendisi de partisi de siyasetin çöplüğüne gidiyor gibi gözüküyor. Le Pen hareketi var şimdi Ulusal Birlik adıyla siyaset yapıyorlar ve yükselişlerini sürdürüyorlar. Soldaki partiler de yükselişte. Onlar sosyal demokrat sol değiller. Gerçi o sosyal demokrat sol, solu çok dejenere etti. Tarihin çöplüğüne gitmelerinde çok büyük fayda var; Türkiye için de böyle. Gelir dağılımı, gelir adaletsizliği gibi konularla uğraşmıyorlar. Kadın araştırmaları, çıplaklık vs. ile uğraşıyorlar. Oradan yeşiller hareketi çıkıyor. Toplumun esas sorunlarına eğilmiyorlar. Almanya’da da aynı sorun var.

Şu anda AFD, Almanya’da tüm anketlerde 5-6 puan önde gözüküyor. Trump’ın seçilmesinde, Brexit referandumunda, KKTC seçimlerinde, Türkiye’de 31 Mart seçimlerinde tepki oylarının yükseleceğini veya sistem karşıtı oyların artacağını tespit etmekte anket şirketleri zorlanıyor. Ben iyimser bir şey söyleyeyim. Türkiye’de ve KKTC’de manipüle ediliyor olabilir anketler. Mesela Almanya’da AFD için ‘5-6 puan önde’ diyorlar ama belki de 10-15 puan önde. Amerika’da İsrail karşıtlığında ciddi bir artış var. Halkın yüzde 60’ına yakını İsrail karşıtı oldu diyorlar. ‘Bu antisemitizm değildir’ diyenlerin oranı da yükseliyor. Orada da böyle bir İsrail karşıtlığı hiç beklenmediği için İsrail lobisi anketleri manipüle edebilir. Veya insanlar bu fikirlerini ifade etmekten çekiniyor olabilir. Tüm bunları yan yana getirirsek, İngiltere, Almanya ve Fransa hükümetleri Ukrayna Savaşı’na devam etmekte ısrar ediyor. Korkum şu: Bu süreçte İngiltere istihbaratı, ‘sahte bayrak’ yani ‘false flag’ operasyonu ile provokasyon yapabilir. Almanya’nın Ukrayna’ya vereceği Taurus füzelerine cevap olarak Rusya’nın Almanya’yı vurmasıyla sonuçlanacak olaylara sebebiyet verebilirler. İşte Budapeşte’de yapılacak Trump-Putin zirvesinde, bir bahis olsa ve para koyacak olsam, ‘buradan bir şey çıkmaz’ seçeneğine yatırırım parayı.”